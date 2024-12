Incubo retrocessione a Valencia: è ufficiale l’esonero di Ruben Baraja

Valencia in piena zona retrocessione: il club ha esonerato Ruben Baraja dopo il pareggio contro l'Alaves

Enrico Pecci Redattore 23 dicembre - 17:19

Non solo Nesta in Serie A. Nelle ultime ore è infatti arrivato un altro esonero in Liga: il Valencia ha esonerato Rubén Baraja. Il presidente Peter Lim ha deciso di sollevare il tecnico dal suo incarico dopo il pareggio casalingo contro l'Alaves. La squadra è 19esima in classifica con l'incubo retrocessione che si sta facendo sempre più concreto.

Valencia, l'annuncio ufficiale del club: esonerato Baraja — Questo il comunicato diffuso dal Valencia sui propri canali ufficiali: "Il Valencia CF ha deciso di porre fine al mandato di Rubén Baraja come allenatore della prima squadra. Il Club desidera ringraziarlo pubblicamente per la sua passione, la sua dedizione e l’impegno dimostrato dal primo all’ultimo giorno.

Baraja è una delle leggende più importanti della storia del Valencia CF. Dopo il suo arrivo nel febbraio 2023, ha contribuito a stabilizzare la squadra, superando una situazione complicata, e l’anno scorso ha contribuito a implementare valori competitivi che hanno avvicinato il Valencia CF alla lotta per le posizioni europee praticamente fino alle ultime giornate di campionato".

"La dinamica dei risultati di questa stagione ha richiesto una decisione molto difficile da prendere, ma che mira a ribaltare la situazione e ottenere risultati migliori - conclude la nota - Valencia CF augura a Rubén Baraja buona fortuna e tanti successi in futuro. GRAZIE PIPO!".

Valencia, stagione disastrosa ed incubo retrocessione: via Baraja — Nelle prime 17 giornate della Liga spagnola, il Valencia ha ottenuto solo 12 punti frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e ben 9 sconfitte. La squadra di Baraja non vince in campionato da un mese esatto e dal 4-2 al Betis dello scorso 23 novembre: il Valencia si ritrova così in piena zona retrocessione, al penultimo posto, con la quota salvezza distante ora 4 punti.

"Mi preoccupo di ciò che posso controllare. So di essere in un club molto importante, con una tifoseria molto esigente. Devo accettarlo. Capisco che le persone possano criticare il mio lavoro o gridare quello che vogliono, come hanno fatto con grandi allenatori che poi hanno vinto trofei. Fa parte del mio lavoro e lo accetto, perché siamo in un club con un grande livello di esigenza". Ieri, dopo il 2-2 casalingo contro l'Alaves, Baraja aveva parlato così in conferenza stampa. Oggi è però arrivata la decisione sul suo esonero: il favorito per la sua successione, stando a quanto filtra dalla Spagna, sarebbe Quique Sanchez Flores.