Valencia, l'azionista di maggioranza del club Peter Lim raddoppia l'incasso del botteghino per aiutare le famiglie colpite dalla DANA

Il Valencia ha trasformato una partita di calcio in un evento di solidarietà, raccogliendo oltre 325.000 euro per aiutare le vittime della DANA . Grazie alla generosità del pubblico e alla donazione personale di , azionista di maggioranza del club, i fondi serviranno a supportare bambini e famiglie colpite dalla devastante calamità naturale.

Il Valencia ha raccolto una somma significativa per aiutare i bambini e le famiglie della provincia di Valencia colpite dalla DANA . La partita contro il Betis , giocata sabato scorso al Mestalla , ha permesso di incassare 325.357 euro grazie alla vendita di 8.264 biglietti. A questa cifra si aggiungerà una donazione personale di Peter Lim , azionista di maggioranza del club, che ha deciso di pareggiare l'importo raccolto al botteghino. I fondi saranno destinati interamente alla Fila Cero Solidaria della Fondazione VCF, con l'obiettivo di supportare le vittime nel ripristino delle loro attività quotidiane.

Il Mestalla si tinge di solidarietà

L'evento non è stato solo una partita, ma una giornata simbolica per rendere omaggio alle vittime e ai gruppi di emergenza coinvolti nella gestione della catastrofe. Con una partecipazione straordinaria di 43.975 spettatori, il Mestalla ha registrato la seconda più alta affluenza della stagione. L'iniziativa si è arricchita dell'annuncio di Peter Lim, poche ore prima del match, di voler raddoppiare i fondi raccolti. Oltre a questa donazione, la Fondazione VCF ha offerto la possibilità di effettuare contributi privati, invitando tutti a unirsi a questa importante causa per aiutare le famiglie a superare le difficoltà causate dalla DANA.