Valencia in lutto per le vittime della Dana: contro il Betis si vestirà di nero

Valencia in nero contro il Betis: il club in lutto per le vittime della terribile alluvione. L'annuncio della società.

Il Valencia ha annunciato che giocherà la prossima partita di campionato con la maglia nera , la sua terza maglia per la stagione 2024/25, in segno di lutto. Il club dà un ulteriore segnale di vicinanza e solidarietà nei confronti delle vittime della Dana , la terribile alluvione che ha provocato più di 200 morti.

Valencia in nero: la decisione per la prossima sfida in Liga contro il Betis

Sulle magliette saranno inseriti anche messaggi di sostegno per le persone colpite. Dopo la partita, inoltre, saranno messe tutte all'asta per raccogliere fondi: il Valencia ha annunciato che donerà l'intero ricavato della sfida contro il Betis per contribuire al recupero della provincia di Valencia.