Valencia, il gesto di José: recupera e mette all’asta la sua collezione di maglie

È il caso di José, sostenitore da sempre dello stesso Valencia, che negli anni ha dato vita a una preziosissima collezione di maglie proprio della sua amata squadra. Secondo quanto riferito da 'Calciatori Brutti': "Si chiama José e la sua storia racconta dell’amore infinito per la squadra della sua città, il Valencia. Quando è arrivata l’alluvione, la sua casa è stata sommersa come, purtroppo, quella di tanti altri. Nonostante ciò, José è corso dentro casa per salvare il suo più grande tesoro: non soldi, non gioielli, ma le vecchie maglie del Valencia che ha collezionato con passione per tutta la vita. Ora le metterà all’asta e i soldi ricavati li donerà in beneficenza, per aiutare proprio la città e coloro che sono stati colpiti dalla tragedia".