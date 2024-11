Simeone: “Triste tragedia a Valencia, non ha senso giocare in questa giornata”

Simeone vicino alla città, alla squadra e al popolo di Valencia: le sue parole

Simeone, in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Las Palmas per LaLiga spagnola che si giocherà domani alle ore 14:00, ha riferito: "È chiaro che non ha senso giocare in questa giornata. Ciò che sta accadendo è qualcosa di molto difficile, una triste tragedia. Ed è emozionante vedere come la gente stia aiutando con una pala o con quello che ha, e la solidarietà di tutti. Parla molto bene della Spagna, del popolo. Vogliamo aiutare dove possiamo. Ci sono persone che stanno vivendo momenti molto duri, è molto triste. E noi ci troviamo in una situazione in cui ci noi dicono di andare avanti e noi siamo qui. Continuiamo", ha affermato il 'Cholo' oggi di fronte ai giornalisti prima della partita di domani contro il Las Palmas".