Doppia battuta d'arresto pee i ragazzi di Corberan contro il fanalino di coda della Liga: un episodio storico che evidenzia le difficoltà della squadra che si avvicina sempre più alla zona retrocessione

Vincenzo Di Chio 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 11:32)

Il Valencia sta vivendo una fase complicata in Liga, trovandosi attualmente al 14esimo posto, lontano dalle zone europee e sempre più vicino alla zona retrocessione. La squadra di Corberan sta facendo fatica ad ottenere risultati continui e a consolidare una forma stabile, alternando prestazioni negative a brevi lampi di gioco convincenti. Questa situazione rende ancora più "grave" l'ultimo episodio: per la seconda volta in 107 anni, i "Blanquinegros" hanno perso entrambe le partite contro una squadra fanalino di cosa, stavolta l'Oviedo, segnando un nuovo capitolo negativo nella storia recente del Club.

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Altro record negativo storico contro l'Oviedo — Nella stagione 2025-2026, l'Oviedo ha sorpreso tutti vincendo la prima al Mestalla con il punteggio di 2-1 e replicando il successo al "Nuevo Tariere" (stadio dell'Oviedo) per 1-0. Questi risultati rappresentano un vero e proprio smacco per il Valencia, che raramente subisce una sconfitta contro l'ultima in classifica. L'episodio ricorda la stagione 1996-97, quando il Logrones riuscì a battere i Los Che in entrambe le partite, nonostante alla fine anche la squadra riojana finì ultima in campionato.

Per i tifosi della squadra spagnola, questa doppia sconfitta è un duro colpo, perché arriva in un momento in cui la squadra stava cercando di riprendersi dopo una lunga serie di risultati altalenanti. La delusione è amplificata dalla difficoltà della squadra a raccogliere punti contro squadre teoricamente inferiori, un problema che pesa enormemente sul morale della squadra.

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Numeri e cuorisità del Valencia contro le ultime della Liga — Dal 1932-33 a oggi, il Valencia ha perso 33 partite contro squadre che poi hanno concluso il campionato all'ultimo posto. Solo in due stagioni - tra il 1975/76 e 2008/09 - la squadra non ha né vinto né perso entrambe le gare contro l'ultima della classe, terminando invece i match in pareggio. Questo rende la doppia sconfitta contro l'Oviedo un evento raro e significativo, che evidenzia le difficoltà attuali della squadra spagnola nel trovare continuità e punti preziosi che l'allontanerebbero definitivamente dalla zona "buia" della classifica.

Il bilancio stagionale del Valencia resta complicato: la squadra deve cercare in tutti i modi di trovare coesione tra attacco e difesa, e la pressione su società, dirigenti e allenatori cresce, mentre i tifosi iniziano a temere che la retrocessione possa essere un rischio concreto se i risultati non dovessero migliorare.

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