I fatti si sono verificati durante la notte tra mercoledì e giovedì nella nuova casa dei Pucelanos: il club ha informato le autorità

Mattia Celio Redattore 10 agosto - 12:35

Dopo il pareggio per 2-2 nell'amichevole di ieri contro il Burgos, il Real Valladolid si prepara per l'esordio in campionato della Segunda Division. Il club di Ronaldo scenderà in campo il prossimo venerdì 15 agosto allo Stadio José Zorrilla alle 21:30 contro l'AD Ceuta FC. Ma negli ultimi giorni, però, la squadra di Guillermo Almada è stata sfortunata protagonista di un furto.

Valladolid, rubati 500 metri di rame per lo stadio: il club ha fatto denuncia — A pochi giorni dall'esordio in campionato contro il Ceuta, il Real Valladolid ha dovuto fare i conti con un episodio poco piacevole relativo alla propria casa, lo stadio José Zorrilla. Come riporta il quotidiano Marca, nella notte tra mercoledì e giovedì sono stati rubati almeno 500 metri di cavi in rame destinati al nuovo collegamento elettrico dell'impianto e dei suoi annessi. Al momento la polizia starebbe ancora cercando i responsabili del furto.

L'episodio avvenuto lo scorso mercoledì, inoltre, va ad aggiungersi ad una serie di furti verificatisi nelle ultime settimane. Tre settimane fa, una banda di scassinatori è stata arrestata per aver rubato rame da diversi magazzini in Spagna, tra cui uno a Valladolid. Inoltre, lo spiacevole episodio delle rame sottratto diventa il culmine di una giornata molto difficile per il club di Ronaldo.

Mercoledì 6 agosto, infatti, era in programma l'annuale sfida per il Trofeo Ciudad de Valladolid, avversario il Getafe, ma a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco, dovute alle alte temperature, la partita è stata rinviata a data da destinarsi. In quello stesso giorno, inoltre, si è verifica la rapina, scoperta dai dipendenti del club nelle prime ore del mattino. Mentre la polizia continua a cercare i responsabili, i Pucelanos continuano la preparazione in vista dell'esordio di venerdì prossimo.