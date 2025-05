Valon Behrami torna al Watford: sarà il nuovo direttore sportivo del club

La carriera di Behrami

Dopo aver esordito in patria con la maglia del Lugano, Behrami arrivò in Italia nel 2003, precisamente al Genoa. Poi giocò una stagione in prestito al Verona e, dal 2005 al 2008, ha vestito la maglia della Lazio, con la quale esordì in Champions League. Terminata l'esperienza romana, venne ceduto al West Ham, dove giocò fino al 2011, anno in cui la Fiorentina consentì allo svizzero di tornare in Serie A. L'esperienza toscana durò una sola stagione perchè il Napoli lo acquistò per 8 milioni di euro e, durante la sua prima annata campana, fece l'esordio in Europa League. Alla sua seconda stagione al Napoli, vinse la Coppa Italia proprio contro la Fiorentina, sua ex squadra. Nell'estate del 2014 passò all'Amburgo e, un anno dopo, passò al Watford, dove conquistò per due volte la salvezza. Nel 2017 tornò nuovamente in Italia, all'Udinese, prima del ritorno in Svizzera al Sion. Negli ultimi anni della sua carriera, ha vestito di nuovo la maglia del Genoa prima di andare al Brescia, dove annunciò il suo ritiro.