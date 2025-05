Fiorentina, top e flop di una buona stagione guidata da Palladino

Tra certezze e delusioni, i viola sono arrivati sesti in Serie A ed in semifinale di Conference League, competizione che giocheranno di nuovo anche la prossima stagione

Jacopo del Monaco 27 maggio - 20:02

Con la vittoria per 2-3 in casa dell'Udinese, la Fiorentinaha concluso la sua stagione ed è tempo di nominare i giocatori top e flop. Tra promossi e bocciati, ecco un resoconto conclusivo dell'annata viola.

Fiorentina, top e flop: il podio dei migliori Moise Kean, voto 9: nell'estate del 2024, la Juventus l'ha venduto ai Gigliati per 13 milioni di euro più 5 di bonus. Il classe 2000, da esubero bianconero, ha fatto il salto di qualità diventano il giocatore più importante dei toscani. Alla sua prima stagione a Firenze ha segnato 25 gol, di cui 19 in Serie A, che gli sono valsi la seconda piazza nella classifica marcatori dietro a Mateo Retegui. Kean ha saputo trascinare la sua squadra a suon di gol, portando alla qualificazione in Conference League.

David de Gea, voto 8 ½: dopo 12 anni tra i pali del Manchester United, lo spagnolo non ha giocato da nessuna parte la scorsa stagione. Arrivato a zero in Italia, non si è proprio visto che è stato fermo per una stagione intera. Con le sue parate, il 34enne ha dimostrato di essere spesso decisivo. Con 11 clean sheet, è risultato tra i candidati al premio di Miglior portiere, poi vinto da Svilar.

Rolando Mandragora, voto 8: nonostante un infortunio al ginocchio che l'ha tenuto fermo per alcune partite, il numero 8 della Viola ha dimostrato di essere importante per la squadra. In questa stagione, ha segnato 9 gol e fornito 6 assist in 42 presenze. Nel corso di quest'edizione della Conference League, che si concluderà con la finale Betis-Chelsea, Mandragora ha scritto il suo nome nella storia della Fiorentina, diventandone il giocatore con più presenze nelle competizioni UEFA.

Top e flop della Fiorentina: chi non è andato bene? Nicolò Zaniolo, voto 3: dopo aver giocato la prima partita stagionale all'Atalanta, a gennaio ha fatto ritorno nella squadra il cui settore giovanile l'ha avuto con sé per sei stagioni. Il classe 1999, però, non ha avuto quell'impatto e minutaggio che sperava. In questi mesi alla Fiorentina, Zaniolo ha giocato 13 partite in cui ha preso 4 ammonizioni ed un'espulsione, tra l'altro dalla panchina, per proteste. A fine giugno il prestito terminerà e tornerà al Galatasaray, che detiene il suo cartellino.

Andrea Colpani, voto 4 ½: altro giocatore che i viola hanno preso in prestito. Dopo una buonissima annata col Monza lo scorso anno, diverse squadre lo puntavano, ma la Fiorentina ha avuto la meglio. Purtroppo, le aspettative non sono state rispettate: 32 partite tra Serie A e coppe, in cui ha segnato solo 2 reti e fornito altrettanti assist. Troppo poco per un giocatore che, la scorsa stagione, ha ricevuto anche la prima convocazione in Nazionale.

Albert Guðmundsson, voto 5 ½: la scorsa stagione, con la maglia del Genoa, ha segnato 16 reti di cui 14 in campionato, chiudendo al quinto posto della classifica marcatori. Durante il calciomercato estivo del 2024, la Fiorentina lo acquistò in prestito per 8 milioni con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni bonus compresi. Ma nella culla del Rinascimento Italiano, l'islandese non si è ripetuto a causa di diversi infortuni e vicende extra-campo. Ha chiuso la stagione con 33 partite, 8 gol e soltanto 3 assist.

La pagelle all'allenatore Raffaele Palladino, voto 6: dopo l'addio di Vincenzo Italiano, la Fiorentina ha voluto puntare sul 41enne di Mugnano. Alla sua prima esperienza in una piazza importante, Palladino, nonostante alti e bassi, ha saputo concludere bene la stagione, sfiorando anche la sua prima finale europea.

Il voto alla stagione viola Nel complesso, la Fiorentina ha vissuto una stagione di alti e bassi. Nei primi mesi della Serie A, sembrava anche in corsa per lo Scudetto, poi ha perso alcuni punti. Alla fine ha chiuso il campionato al 6° posto, grazie al quale parteciperà, per la 4ª volta di fila, alla Conference League. In Coppa Italia, il percorso si è fermato agli ottavi di finale nel Derby dell'Arno contro l'Empoli. In Conference, la Viola rischiava di giocare la terza finale consecutiva, ma il Betis Siviglia ha avuto la meglio in semifinale. Voto finale alla Fiorentina: 6.