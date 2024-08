Van Gaal parla della sua salute e scherza: 'Non posso più fare l'amore...'

Nei mesi scorsi Van Gaal aveva raccontato altri dettagli

"Vengo da una famiglia in cui siamo nove fratelli - aveva raccontato ad As -, sono il più piccolo. Mio padre morì quando avevo 11 anni, ne aveva 53. La mia prima moglie, invece, è morta a 39 anni e tutti i miei fratelli sono morti troppo presto. Sono abituato alla morte, ecco perché so che fa parte della vita e si può affrontarla. Quando ho saputo per la prima volta che avevo il cancro ho detto: 'Okay, non è una buona notizia, ma è meglio che provi a fare qualcosa'. Ogni essere umano reagisce in modo diverso. Per questo dico: 'Dovete essere voi stessi'. Fa parte della vita che possiate morire. Non è un bel processo, ma sono ancora qui e sto meglio ora rispetto a un paio di anni fa".