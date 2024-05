Più di 50 mila tifosi hanno comprato il biglietto per assistere dal vivo alle magie di Messi in Vancouver Whitecaps-Inter Miami. Ma il campione argentino è out per problemi fisici. Il club canadese allora ha promosso una particolare iniziativa

Sergio Pace Redattore 24 maggio 2024 (modifica il 24 maggio 2024 | 14:46)

Il BC Place di Vancouver preso d'assalto per l'arrivo di Lionel Messi. I Whitecaps ospiteranno l'Inter Miami del campione argentino per la MLS. Un evento che ha provocato inevitabilmente la trepidante corsa al biglietto per assistere dal vivo alle magie della Pulce. Tanto che più di 50 mila persone hanno acquistato il biglietto. Ma...

Messi out come Sergio Busquets e Luis Suarez — In questi giorni è salita la febbre a Vancouver per il tanto atteso arrivo di Lionel Messi con il suo Inter Miami per la partita in programma domani. Più di 50 mila biglietti venduti, un'attesa nella città canadese senza precedenti che è stata però smorzata dalle ultime notizie in arrivo da Miami.

Sì perché va considerata probabilissima l'assenza di Messi per la partita contro Vancouver Whitecaps. Il fuoriclasse argentino darà forfait per problemi fisici. Appara molto complicato un recupero last-minute del numero 10 dell'Inter Miami. Con lui probabili assenti anche Sergio Busquets e Luis Suarez.

L'appello dell'ad dei Whitecaps — Vancouver preso in contropiede dunque. L'amministratore delegato dei Whitecaps, Axel Schuster, ha spiegato: "Anche se non abbiamo ricevuto un aggiornamento ufficiale sulla disponibilità di Lionel Messi, Luis Suarez e Sergio Busquets per questo fine settimana da parte dell'Inter Miami, sappiamo che non faranno questo viaggio. Purtroppo non abbiamo alcun controllo su chi gioca per i nostri avversari, ma era importante per noi comunicarlo ai nostri tifosi il prima possibile".

La delusione dei tifosi va placata... — La delusione di tutti quei tifosi che hanno pagato il biglietto per assistere dal vivo alle giocate di un campione del calcio come Messi sarà tanta. Che fare allora? La società del Vancouver non è rimasta con le mani in mano e, consapevole della profonda delusione di molta gente che sarà presente allo stadio, ha voluto lanciare un'iniziativa particolare.

Per cercare di lenire lo scontento dei tifosi il club canadese ha deciso di fornire cibo e bevande con uno sconto del 50%, con pasti gratuiti per i bambini. Sempre l'ad Schuster ha chiarito: "Sappiamo che ci saranno anche molti supporter delusi. Rimaniamo impegnati a rendere questa un'esperienza speciale per tutti. Il match contro l'Inter Miami sarà comunque un'atmosfera incredibile e una celebrazione del calcio per la nostra città".