Federico Grimaldi 1 settembre - 14:05

Durante il match di Liga tra Rayo Vallecano e Barcellona, terminato 1-1, il sistema VAR è rimasto inattivo per l’intero primo tempo a causa di un guasto tecnico. Il Comitato Tecnico degli Arbitri (CTA) ha chiarito che il match è proseguito regolarmente nonostante il blackout del VAR nel primo tempo, in linea con quanto previsto dal protocollo FIFA per situazioni eccezionali. I club erano stati informati dell’impossibilità di utilizzare il supporto video prima del fischio d’inizio.

Il problema, causato da un guasto all’impianto elettrico del sistema VAR - come confermato da Mediapro - ha impedito qualsiasi revisione nel primo tempo, compreso il discusso rigore assegnato a Yamal, che ha portato in vantaggio il Barça. Il servizio è stato ripristinato solo nella ripresa. Una situazione che alimenta le polemiche e riaccende il dibattito sull’affidabilità tecnologica in campo.

VAR fuori uso in Rayo-Barcellona: parla il CTA — Il VAR continua a far discutere, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Questa volta lo scandalo è scoppiato in Spagna. Dove durante il match di Liga tra Rayo Vallecano e Barcellona, terminato 1-1, il sistema tecnologico è rimasto inattivo per l’intero primo tempo a causa di un guasto tecnico. Come riporta il quotidiano spagnolo As, il CTA ha chiarito che, secondo il protocollo FIFA per i casi eccezionali, l’arbitro deve far proseguire regolarmente la partita anche senza supporto video, purché le squadre vengano informate prima del fischio d’inizio. In questo caso, gli ufficiali di gara hanno effettivamente avvisato in anticipo i due club, e la gara è andata avanti. Il blackout del VAR è nato da un problema all’impianto elettrico. Come ha spiegato il gruppo Mediapro, incaricato della gestione del sistema.

Il malfunzionamento ha impedito qualsiasi revisione video nel primo tempo, proprio nel momento in cui l’arbitro ha assegnato un rigore al giovane Yamal, poi trasformato dal Barcellona. Nessuno ha potuto rivedere l’azione. E la decisione ha scatenato polemiche. Dopo l’intervallo, i tecnici hanno ripristinato il funzionamento del VAR, che ha operato regolarmente nel secondo tempo. Tuttavia, il danno era ormai fatto. Il giocatore del Rayo, Palazon, ha rivelato che l’arbitro Busquets si è scusato con i giocatori durante la pausa. Dopo aver rivisto le immagini del rigore negli spogliatoi. L’allenatore del Rayo, Inigo Perez, pur riconoscendo la correttezza della direzione arbitrale, ha criticato l’incertezza vissuta in campo tra fasi con e senza VAR.