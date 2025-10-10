Calcio e salute vanno spesso di pari passo quando si intavola una discussione. Raphael Varane, ex difensore ritiratosi lo scorso settembre 2024, ha deciso di intervenire sulla tutela degli atleti: nello specifico, il centrale ex Real Madrid ha aperto un dibattito riguardante il calcio giovanile, con un occhio di riguardo relativo alle conseguenze dovute al gioco di testa. Intervistato a RMC 5/7 Morning Varane ha spiegato come, nonostante le numerose raccomandazioni dei medici e il suo impegno sociale, si stenti ancora a introdurre norme di sicurezza in Francia: “Non ci sono stati cambiamenti, nessuna nuova regola per proteggere i bambini. È frustrante vedere quanto poco si stia facendo”.
Salute e prevenzione
Varane rimprovera: “I colpi di testa fanno male ai bambini, ma non ci sono cambiamenti”
Varane in difesa dei più giovani—
L'ex calciatore ha spiegato come abbia eseguito circa 25.000 colpi di testa in carriera e questi ripetuti impatti abbiano avuto conseguenze sulla sua salute. Per tutelare i più giovani il consiglio di Varane è quello di limitare i colpi di testa negli allenamenti, o direttamente di vietarli ai bambini perché il loro cervello è ancora in fase di sviluppo. Questo tipo di precauzione è stata ad esempio adottata in Gran Bretagna, dove il gioco di testa è vietato ai minori di 12 anni. In Belgio, invece, il divieto scende ai 10 anni di età. In Francia alcuni club in Normandia e in Alsazia hanno preso singolarmente questa iniziativa fissando un divieto fino ai 14 anni.
Traumi cranici e malattie neurodegenerative: lo studio—
Diversi studi confermano che la preoccupazione di Varanesia più che fondata: secondo l'Università di Glasgow, gli ex calciatori che hanno eseguito per anni molteplici colpi di testa hanno 3,5 volte più possibilità di sviluppare malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson. Nello specifico, traumi cranici ripetuti sono associati a un aumento del rischio demenze a causa della formazione di varianti anomale della proteina Tau che propagandosi nel cervello può causare seri problemi. Per queste motivazioni è importante continuare a sensibilizzare più persone possibili circa la prevenzione e la tutela di grandi e piccini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA