Boloto del Varzim espulso dopo soli 10 secondi: "Troppa foga, ci tenevo a vincere"

La domenica appena trascorsa è stata molto particolare per Martin Boloto, neo calciatore del Varzim che è stato scelto dal tecnico della squadra portoghese come titolare nel match tra le mura amiche contro l'AD Fafe. Un match importante, con tre punti pesanti in palio e tanta, forse troppa voglia di fare bene. Un impeto così grande che Martin ha ricevuto un cartellino rosso dall'arbitro dopo soli 10 secondi di gioco, così come racconta in una lunga intervista al quotidiano portoghese A Bola: "Ricordo quel momento, non credevo di esser stato così agitato. Non mi ero accorto che dopo il fischio d'inizio stava arrivando un avversario e avevo già messo il piede in maniera scomposta, ho cercato di tirarlo indietro ma ormai era troppo tardi, il danno era fatto. Ero sicuro che l'arbitro mi desse il giallo ma il giocatore aveva la maglia strappata ed è diventato rosso. I tifosi erano increduli, io anche".