Vasco Da Gama-Flamengo, i giocatori chiave tra vecchie consoscenze della Serie A, veterani e giovani promesse

I migliori calciatori della sfida tra Flamengo e Vasco da Gama: dalle vecchie conoscenze della Serie A a nuove promesse del calcio brasiliano.

Lorenzo Maria Napolitano 15 aprile 2025 (modifica il 15 aprile 2025 | 17:44)

Il campionato brasiliano, così come altri prestigiosi tornei sudamericani, è ricco di calciatori di talento. A prescindere dall'età, il Campeonato Brasileiro Serie A conta innumerevoli talenti, da quelli più acerbi a quelli pronti per il grande salto verso l'Europa, fino ad arrivare a campioni affermati che hanno scelto di continuare la propria carriera in Sudamerica. La competizione è iniziata da sole tre giornate, poche per trarre conclusioni sulle squadre più forti, ma possiamo senz'altro soffermarci su alcune squadre che - rispetto ad altre - si sono distinte per la grande qualità dei loro interpreti.

Il primo gradino della classifica è occupato dal Flamengo, che ha ottenuto un pareggio e due vittorie nei primi tre incontri. Ha gli stessi punti il Palmeiras, l'ultimo scalino del podio è occupato dalla Juventude e infine, al quarto posto, c'è il Vasco da Gama. Sabato quest'ultima squadra affronterà il Flamengo capolista, in un match che si annuncia essere entusiasmante e ricco di emozioni, tra due squadre che molto probabilmente saranno tra le protagoniste di questa stagione.

Visualizza questo post su Instagram

I giocatori chiave del Vasco da Gama — Queste prime tre giornate ci hanno dimostrato che uno degli elementi chiave del Vasco è Dimitri Payet. Il francese, nonostante i trentotto anni, sarà una pedina essenziale nello scacchiere di di Fábio Carille: durante l'esordio contro il Santos ha confezionato il suo primo assist in Sudamerica e nell'ultima partita (vinta 3-1 contro lo Sport Recife) s'è ripetuto. Il numero dieci non ha ancora trovato la via del gol ma ha già dimostrato che, soprattuto a partita in corso, è un'arma fondamentale grazie ai sui guizzi e la sua esperienza. Molto probabilmente, infatti, la sua peggior partita è stata quella disputata contro il Corinthians, in cui il Vasco ha perso 3-0 e ha giocato per novanta minuti senza incidere particolarmente.

Non solo Payet, un'altra grande conoscenza del calcio europeo gioca tra le file del Vasco da Gama ed è l'ex Barcellona Philippe Coutinho, ritornato in patria - soprattuto, nel club che lo ha cresciuto calcisticamente - dopo ben quattordici anni. Il brasiliano a seguito di esperienze poco fortunate in Inghilterra e Qatar ha deciso di ripartire proprio dalle sue origini. E, per il momento, sta fornendo il suo prezioso contributo. Rispetto a Payet viene impiegato molto più spesso e non occupa il ruolo di "riserva di lusso": Coutinho è il leader tecnico della squadra, ma al momento ha servito soltanto un assist nell'ultimo match, prima di lasciare il campo intorno al settantesimo minuto.

Infine, un giovane calciatore su cui, fossimo nei panni di un club europeo, punteremmo è Rayan, giovane attaccante classe 2006. Rayan è cresciuto nel settore giovanile del Vasco da Gama ed è riuscito a togliersi diverse soddisfazioni con la maglia della nazionale brasiliana: ha vinto il campionato sudamericano Under 17 da capocannoniere (nel 2023) ed il torneo Under 20 in Venezuela. Da poco tempo è nel giro della squadra maggiore e quest'anno potrebbe essere quello della sua consacrazione. La sua stagione, peraltro, è iniziata anche discretamente bene: contro lo Sport Recife è arrivata la sua prima rete stagionale, e siamo fortemente convinti che ci delizierà con tante altre reti.

I giocatori chiave del Flamengo — Anche a disposizione del tecnico Filipe Luís ci sono una serie di veterani ed ex conoscenze del calcio europeo. Tra questi i due ex Juventus Danilo e Alex Sandro: il primo, per via di un infortunio, non ha ancora esordito con la maglia del Flamengo ma il terzino sinistro è già un pretoriano dell'ex difensore dell'Atlético Madrid. Alex Sandro infatti, in queste prime partite, è stato uno dei giocatori più utilizzati dato che non è stato sostituito in nessuna partita.

Visualizza questo post su Instagram

Nonostante non abbia giocato in Europa, uno dei calciatori più esperti della formazione di Luís è Nicolás De La Cruz, vincitore della Copa Libertadores con il River Plate nel 2018 e della Recopa Sudamericana nel 2019. L'uruguaiano ha giocato ben sei anni con la maglia dei Millionarios, confermandosi un vero e proprio motore della zona nevralgica del campo. Negli ultimi anni è riuscito anche a ritagliarsi un ruolo centrale nell'Uruguay, con cui ha conquistato la medaglia di bronzo nella Copa America disputata l'anno scorso negli Stati Uniti, vinta nuovamente dall'Argentina.

Insieme a lui, a comporre il centrocampo Rubronegro, c'è il numero dieci Giorgian de Arrascaeta. L'uruguaiano è una vera e propria bandiera del Flamengo, nonché uno dei calciatori più determinanti della storia recente del club. Da quando è arrivato lui (nel 2019) il club di Rio de Janeiro ha vinto 15 titoli, tra cui la Copa Libertadores sia nel 2019 che nel 2022. In entrambi le finali l'ex Cruzeiro non ha trovato reti, ma il suo contributo s'è verificato sempre prezioso e necessario per il successo della sua formazione. Oltre alla grande continuità, de Arrascaeta è noto soprattutto per la creatività palla al piede: ciò è suffragato particolarmente dal fatto che è uno dei sette giocatori ad aver ricevuto più nomination per il Premio Puskás, insieme, tra gli altri, a Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo.