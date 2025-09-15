Lionel Messi firma l'ennesimo record, anche fuori dal campo di gioco. Questa volta a scrivere la storia non è un gol spettacolare ma una figurina. Una carta Panini della serie Mega Cracks 2004/05 raffigurante la Pulce al suo esordio contro l'Espanyol in maglia blaugrana è stata venduta all'asta per 1,5 milioni di dollari (circa 1,28 milioni di euro), rendendo felice - e molto più ricco - un collezionista.