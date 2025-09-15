Lionel Messi firma l'ennesimo record, anche fuori dal campo di gioco. Questa volta a scrivere la storia non è un gol spettacolare ma una figurina. Una carta Panini della serie Mega Cracks 2004/05 raffigurante la Pulce al suo esordio contro l'Espanyol in maglia blaugrana è stata venduta all'asta per 1,5 milioni di dollari (circa 1,28 milioni di euro), rendendo felice - e molto più ricco - un collezionista.
Collezionismo
Messi, figurina Panini venduta a 1,5 milioni di dollari: è la più costosa
Valutata con un punteggio perfetto di 10 dalla Professional Sports Authenticator (PSA), si tratta della figurina più costosa di tutti i tempi, che ha superato persino il precedente record di 1,33 milioni di dollari pagati per una carta di Pelé, distribuita da Alifabolaget nel 1958 e scambiata tramite una transazione privata nel 2022.
Tutti i numeri del collezionismo—
La notizia della "figurina d'oro", battuta all'asta attraverso la neonata rete di vendite private Fanatics Collect, arriva a pochi giorni di distanza da un'altra vendita privata, questa volta mediata da Goldin Auctions, in cui una copia della stessa carta, anch'essa valutata 10 dalla PSA, era stata ceduta per 1,1 milioni di dollari.
Numeri da capogiro, che tuttavia non stupiscono affatto gli esperti del settore. È la stessa Fanatics Collect, infatti, a mettere in contatto gli acquirenti di fascia alta con carte praticamente introvabili sul mercato, limitando le operazioni a offerte che partono da una base di almeno 10.000 dollari. Secondo una fonte interna, solo nel mese di agosto, il primo mese completo di attività, la società avrebbe già generato circa 8 milioni di dollari in 30-40 transazioni.
Messi, quanto vale davvero la "figurina d'oro"?—
Secondo i dati ufficiali di PSA, le copie classificate della figurina numero 71 di quel set sono 838, ma soltanto 20 hanno ottenuto la valutazione Gem-Mint 10.
In particolare, l'esemplare venduto per 1,5 milioni include la certificazione Mike Baker Authenticated Diamond, un servizio che integra le valutazioni di PSA, Beckett Grading Services e Sportscard Guaranty Corporation. Tradotto per i profani, si tratta di una certificazione che nel mondo del collezionismo rappresenta un'ulteriore garanzia di qualità assoluta, ed è riservata a carte praticamente uniche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA