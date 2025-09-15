Fede e campo riuniti in una domenica perfetta: il belga è stato protagonista di un giorno che ricorderà per sempre

Federico Grimaldi 15 settembre - 15:49

Jeremy Doku ha vissuto una domenica che difficilmente dimenticherà. Protagonista assoluto nella vittoria per 3-0 del Manchester City contro il Manchester United, l’ala belga ha firmato due assist e messo in mostra tutto il suo talento. Ma il momento più significativo della sua giornata è arrivato dopo il fischio finale: come riporta il The Sun, Doku si è fatto battezzare, insieme alla sua compagna, in un gesto di fede profonda. “Sapevo che sarebbe stata una giornata di vittoria”, ha detto, riferendosi non solo al campo, ma anche alla sua rinascita spirituale. Un doppio trionfo, sportivo e personale, che racconta molto più di una semplice partita.

Doku e la rinascita spirituale: il battesimo dopo la partita — Jeremy Dokuha vissuto una giornata straordinaria, che ha unito calcio e spiritualità in un modo raro e toccante. L’ala belga è stata protagonista assoluta nel derby di Manchester, contribuendo con due assist alla netta vittoria per 3-0 del City sullo United. La sua velocità e il suo talento hanno messo in seria difficoltà la difesa avversaria, confermandolo come una delle armi più pericolose a disposizione di Pep Guardiola. Ma il vero momento clou per Doku è arrivato dopo la partita, quando si è recato in chiesa per essere battezzato, insieme alla sua compagna Shireen.

In un post pubblicato su Instagram, il giocatore ha condiviso l’emozione del momento, definendolo “una vittoria ancora più importante” di quella in campo. “Sapevo che questo giorno sarebbe finito con una vittoria, anche spirituale”, ha scritto. Doku ha parlato apertamente della sua fede cristiana, sottolineando quanto sia centrale nella sua vita e come il battesimo rappresenti una rinascita consapevole. Il gesto ha colpito molti, non solo per il significato religioso, ma anche per il modo in cui ha scelto di condividerlo pubblicamente. Ora, dopo una domenica così intensa, il belga si prepara per la sfida col Napoli in Champions e per una stagione in cui, dentro e fuori dal campo, vuole continuare a crescere.