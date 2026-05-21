Sei anni e 269 partite dopo, Dani Parejo e il Villareal sono ai saluti. Le strade del sottomarino giallo e del centrocampista spagnolo si dividono, dopo 6 anni vissuti ai massimi livelli e coronati dalla vittoria dell'Europa League.

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Dani Parejo-Villareal, 6 anni bellissimi

I 6 anni di Dani Parejo al Villareal sono stati molto intensi. Per il centrocampista madrileno infatti. Tutti in un periodo in cui il club spagnolo è riuscito a conquistare un'Europa League, e ad arrivare 3 volte in. Delle tre esperienze nell'che conta, ricordiamo benissimo l'anno in cui il sottomarino giallo si è qualificato fino alla semifinale - battendo avversari quali la- fermandosi solo davanti ai colossi del

VILLARREAL, SPAGNA - 20 GENNAIO: Dani Parejo del Villarreal CF festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga tra Villarreal CF e RCD Mallorca allo stadio Estadio de la Cerámica il 20 gennaio 2025 a Villarreal, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Nel post di addio pubblicato dal club su Instagram si legge: "Il Villarreal CF e Dani Parejo separano le loro strade dopo sei stagioni insieme. Il centrocampista chiude una brillante esperienza con il club giallo, durante la quale ha conquistato una UEFA Europa League, raggiunto una semifinale di UEFA Champions League e disputato 269 partite". E, per concludere, un sincero saluto: "Grazie, Dani".

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L'omaggio nell'ultima gara

Il saluto ufficiale in campo ci sarà nell'ultima giornata di campionato - contro l' Atletico Madrid - quando il Villareal festeggerà davanti ai suoi tifosi anche la qualificazione in Champions League ottenuta in campionato. Il centrocampista spagnolo dal suo arrivo nel club è diventato. In più è anche quinto nella classifica dei calciatori con più presenze con la maglia de "El Submarino Amarillo" nella Liga Spagnola.

VILLARREAL, SPAGNA - 2 APRILE: Dani Parejo del Villarreal CF festeggia con il compagno di squadra Yeremi Pino dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita di LaLiga Santander tra Villarreal CF e Real Sociedad allo stadio Estadio de la Cerámica il 2 aprile 2023 a Villarreal, Spagna. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

Dal 2020 fino a questa stagione, l'ex centrocampista del Valencia ha contribuito in maniera fondamentale ai successi del club, Ne è infatti diventato un uomo chiave ed è stato anche un punto di riferimento per tutti gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina dello Stadio della Ceramica.

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