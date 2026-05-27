La bella storia della Torreense ha stupito l'Europa. Il club della seconda serie portoghese ha vinto la coppa nazionale battendo in finale il quotatissimo Sporting. Ora il club ha ricevuto i complimenti di André Villas-Boas, presidente del Porto.

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La favola della Torreense

Vincere una Coppa di Portogallo, facendosi beffe del dominio delle grandi squadre locali come il Benfica , ile lo(battuto nella finale ai supplementari): è la bella favola della, squadra di Segunda Liga portoghese. Il club di Torres Vedras, cittadina di circa 72 mila abitanti a cinquanta chilometri da Lisbona, è diventato il primo di Segunda Liga a vincere la coppa nazionale. Nella prossima stagione, inoltre, grazie a questo trionfo giocherà in Europa League e potrebbe persino ritrovarsi a San Siro contro iloppure allo Stadium contro la. Era già arrivata fino in fondo, alla finale. Era il lontano 1956 e in quella occasione vi fu, però, una sconfitta contro il Porto.

I complimenti di Villas-Boas

Francesco Farioli admitiu que a aposta de Villas-Boas no FC Porto, após o fracasso vivido no Ajax, «não foi racional», mas garante estar profundamente agradecido pela confiança.



🗣️«Sinto que preciso de continuar e de me superar, agora as expectativas são ainda mais altas» pic.twitter.com/f3ZeYWDAAN — A BOLA (@abolapt) May 27, 2026

Il presidente del Porto, ed ex allenatore die Barcellona, presente ad un evento a margine dell'ECO Festival ha risposto alle domande dei giornalisti che gli chiedevano della sconfitta dei rivali dello Sporting nella Coppa di Portogallo. Sornione, Villas-Boas ha dichiarato: "Lo Sporting sarà frustrato per non aver raggiunto il risultato. Ma questo non mi riguarda: sono il presidente del Porto".

E poi si è, ovviamente, congratulato con il club vincitore del torneo: "Non ero coinvolto nella finale, ma ho poco da dire. Per me è stata una grande sorpresa. È lo spettacolo del calcio che va celebrato. Congratulazioni al Torreense , è un risultato senza precedenti: ci erano già riuscite l'anno scorso, a sorpresa, contro il Benfica nella competizione femminile. Tantissime congratulazioni a tutta la struttura, è un grande traguardo che segna la storia della Coppa del Portogallo".

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