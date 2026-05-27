Il botta e risposta di Villas-Boas presidente del Porto
Tutti allo stadio per il Double! I tifosi del Porto davanti allo stadio Dragao dopo il derby nazionale vinto sul Benfica
La bella storia della Torreense ha stupito l'Europa. Il club della seconda serie portoghese ha vinto la coppa nazionale battendo in finale il quotatissimo Sporting. Ora il club ha ricevuto i complimenti di André Villas-Boas, presidente del Porto.
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La favola della TorreenseVincere una Coppa di Portogallo, facendosi beffe del dominio delle grandi squadre locali come il Benfica, il Porto e lo Sporting (battuto nella finale ai supplementari): è la bella favola della Torreense, squadra di Segunda Liga portoghese. Il club di Torres Vedras, cittadina di circa 72 mila abitanti a cinquanta chilometri da Lisbona, è diventato il primo di Segunda Liga a vincere la coppa nazionale. Nella prossima stagione, inoltre, grazie a questo trionfo giocherà in Europa League e potrebbe persino ritrovarsi a San Siro contro il Milan oppure allo Stadium contro la Juventus. Era già arrivata fino in fondo, alla finale. Era il lontano 1956 e in quella occasione vi fu, però, una sconfitta contro il Porto.
I complimenti di Villas-BoasIl presidente del Porto, ed ex allenatore di Inter e Barcellona, presente ad un evento a margine dell'ECO Festival ha risposto alle domande dei giornalisti che gli chiedevano della sconfitta dei rivali dello Sporting nella Coppa di Portogallo. Sornione, Villas-Boas ha dichiarato: "Lo Sporting sarà frustrato per non aver raggiunto il risultato. Ma questo non mi riguarda: sono il presidente del Porto".
Francesco Farioli admitiu que a aposta de Villas-Boas no FC Porto, após o fracasso vivido no Ajax, «não foi racional», mas garante estar profundamente agradecido pela confiança.— A BOLA (@abolapt) May 27, 2026
🗣️«Sinto que preciso de continuar e de me superar, agora as expectativas são ainda mais altas» pic.twitter.com/f3ZeYWDAAN
E poi si è, ovviamente, congratulato con il club vincitore del torneo: "Non ero coinvolto nella finale, ma ho poco da dire. Per me è stata una grande sorpresa. È lo spettacolo del calcio che va celebrato. Congratulazioni al Torreense , è un risultato senza precedenti: ci erano già riuscite l'anno scorso, a sorpresa, contro il Benfica nella competizione femminile. Tantissime congratulazioni a tutta la struttura, è un grande traguardo che segna la storia della Coppa del Portogallo".
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