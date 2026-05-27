Il Mondiale è alle porte e il Brasile vuole tornare ad essere protagonista. Uno dei protagonisti assoluti della competizione potrebbe essere l'esterno dei Blancos. Vinícius Jùnior è oramai uno dei simboli della Nazionale Brasiliana. Nonstante sia diventato una stella mondiale con il Real Madrid e abbia già indossato la numero dieci dei verdeoro in recenti partite, l'attaccante brasiliano non ha alcun dubbio su chi debba indossare quella prestigiosa maglia. A tal proposito, il fuoriclasse ha parlato ai canali di Cazè Tv, raccontando alcuni retroscena su Carlo Ancelotti e il connazionale Neymar.

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Vinícius e il rispetto per Neymar

L'esterno offensivo del Real Madrid ha spiegato che, nonostante abbia indossato laper svariati mesi nell'ultimo periodo, la sua intenzione è quella di restituirla a Neymar non appena tornerà a disposizione della squadra.

SEOUL, SUD COREA - OTTOBRE 10: Vinicius Jr del Brasile in azione durante l'amichevole internazionale tra South Korea e Brazil a Seoul World Cup Stadium il 10 Ottobre, 2025 in Seoul, Sud Corea. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

Durante la chiacchierata, Vinícius ha parlato apertamente del suo rapporto con il fantasista brasiliano sottolineando tutta la gioia per la sua convocazione:"Non so quale numero mi verrà assegnato, ma sono certo di una cosa: la dieci la lascio a Neymar, non ho dubbi su questo. Lui è un'icona, una bandiera".

L'esterno del Real ha raccontato alcuni dialoghi avuti con Neymar durante le ultime convocazioni del Brasile, rivelando quanto l'ex Barcellona abbia sofferto per alcune esclusioni:" Nei periodi delle amichevoli, ero spesso al telefono con lui. Era molto triste e deluso per non essere chiamato dal tecnico. Ma io sapevo che il mister avesse fiducia in lui e che nel momento decisivo l'avrebbe chiamato. Lui è la nostra stella. Ora avrà un'ultima opportunità, sono sicuro che farà benissimo, so quanto ci tiene".

"O ANCELOTTI NÃO ME LEVOU DE NOVO, TÔ TRISTE..."



Vinicius Jr revelou que Neymar estava apreensivo com as não-convocações para os amistosos da Copa, mas o atleta do Real Madrid o tranquilizou e disse que "o velho confiava nele"... E CONFIAVA MESMO! O HOMEM VAI PRA COPA!



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In attesa del ritorno di O'Ney

Vinícius ha svelato anche alcuni annedoti sul Ct. L'esterno ha ribadito anche il motivo per cui aveva deciso di indossare la maglia numero 10 del Brasile, sottolineando come quella scelta fosse condivisa con l'allenatore italiano:" Mi è stato chiesto più volte di indossare quella maglia anche dal nostro mister

SANTOS, BRASILE - MAGGIO 10: Neymar del Santos applaude i suoi tifosi durante il match tra Santos e Bragantino nel match del campionato Brasileirao 2026 al Vila Belmiro Stadium il 10 Maggio, 2026 in Santos, Brasile. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

Infine,il numero sette del Real ha ribadito ancora una volta il suo pensiero sulla pesantissima maglia del Brasile:" Ho voluto indossare la maglia numero dieci anche per tenerla custodita per Neymar, sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Non vedo l'ora di giocare con lui e vederlo con questa maglia. Deve tornare da chi merita, questo sarà il suo ultimo grande ballo, magari finirà nel migliore dei modi e noi alzeremo questa grandiosa Coppa".

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