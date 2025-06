L'attaccane brasiliano torna a giocare nello stadio dove sette anni fa fece il suo debutto con la maglia del Real Madrid

Mattia Celio Redattore 17 giugno - 10:53

Il Real Madrid si prepara per il suo esordio nel Mondiale per Club. I blancos scenderanno in campo domani alle 21 (ora italiana) contro l'Al-Hilal in quella che sarà la prima partita di Xabi Alonso sulla panchina delle merengues. Teatro della sfida sarà l'Hard Rock Stadium di Miami, uno stadio molto speciale per un giocare madrileno, ovvero Vinicius jr.

Hard Rock Stadium, uno stadio dai dolci ricordi per Vinicius — Dopo Bayern Monaco, PSG, Atletico e Chelsea domani farà il suo esordio nel Mondiale per Club un'altra big del calcio mondiale: il Real Madrid. I blancos, per la prima volta con Xabi Alonso in panchina, affronteranno nella prima sfida della fase a girone l'Al-Hilal, squadra militante nella Lega saudita e dove giocano vecchie conoscenze del calcio italiano, come Sergej Milinkovic - Savic e Joao Cancelo. Fischio di inizio alle ore 21.

L'esordio dei madrileni avverrà a Miami all'Hard Rock Stadium, ovvero nello stesso stadio dove Vinicius fece il suo debutto con la maglia del Real Madrid nel 2018. Era il 1 agosto e, in quell'occasione, i blancos si preparavano a disputare la loro prima partita dell'International Champions League contro il Manchester United di Mourinho. L'esordio non fu memorabile, almeno per il Real, dato che i Red Devils vinsero 2-1 grazie alle reti di Alexis Sanchez e Ander Herrer. Benzema accorciò le distanze poco prima dell'intervallo.

Nonostante il risultato, Vinicius non potrà mai dimenticare quella data. A 18 anni da poco compiuti, Lopetegui schierò il brasiliano dal primo minuto per poi essere sostituito al 62' da Oscar Arnaiz. Ora, sette anni dopo, il classe 2000 torna nello stadio dove tutto è cominciato, non più come un ragazzino pieno di sogni ma come uno dei migliori giocatori a livello mondiale, pronto a riscattare un'ultima stagione non all'altezza delle aspettative.