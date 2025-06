Gli iberici e i sauditi si incontrano un'altra volta nella competizione FIFA, a distanza di due anni dal precedente della finale in Marocco

Samuele Amato Redattore 17 giugno - 08:30

Il nuovo Mondiale per Club è partito da pochi giorni e sta già raccogliendo i frutti delle prime partite. La partita di inaugurazione della competizione FIFA da parte dell'Inter Miami di Lionel Messi contro i Diavoli Rossi dell'Al-Ahly, i 10 gol del Bayern ai danni dei neozelandesi dell'Auckland e il big match europeo tra PSG e Atletico Madrid. Ma c'è anche chi attende l'esordio del nuovo Real Madrid di Xabi Alonso che sarà impegnato nella partita contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Due debutti ufficiali per i due tecnici all'inizio della loro nuova avventura. La prima partita del girone H, che è composto anche dal Salisburgo e dal Pachuca. Un incrocio che però conta di un precedente molto importante e che valeva proprio il titolo di campione del mondo nel precedente formato della competizione della FIFA.

Mondiale per Club 2022: il percorso dei campioni — Non si parla di preistoria, ma anzi di un passato recente e molto vicino ai giorni che gli appassionati di questo sport passano guardando attentamente agli eventi in USA. Oltreoceano, il nuovo formato del Mondiale per Club della FIFA si è preso i riflettori con questa prima fase a gironi. Una struttura che si pone in discontinuità con le edizioni passate, quando ad affrontarsi erano le squadre vincitrici delle principali competizioni continentali.

Proprio nel vecchio Mondiale per Club, nella penultima edizione del 2022, alcune tra le squadre partecipanti sono presenti anche nel 2025 (nel nuovo formato). Si tratta di Real Madrid e dell'Al-Hilal, che si sono contese la Coppa del Mondo di quell'anno. Si trattava, rispettivamente, dei vincitori della UEFA Champions League 2021-22 e della AFC Champions League 2021.

La squadra di Riyad ha iniziato il suo percorso mondiale al secondo turno, dove ha battuto i campioni africani del Casablanca. In semifinale, gli uomini di Ramon Diaz (vecchia conoscenza del calcio italiano), hanno poi superato i campioni sudamericani del Flamengo per 3 a 2. Dall'altra parte, i Blancos di Carlo Ancelotti partono dalla semifinale, dove sbaragliano l'altra finalista della Champions africana, l'Al-Ahly: un 4 a 1 senza storia ai danni degli egiziani.

La finale: Real Madrid - Al-Hilal — La partita decisiva si gioca l'11 febbraio 2023 allo stadio Moulay Abdallah di Rabat, la capitale del Marocco. I Blancos per arrivare ad alzare i vessilli madrileni per l'ottava volta (tra la vecchia Coppa Intercontinentale e il Mondiale per Club) sul mondo, l'Al-Za'eem (il "leader") per regalarsi un traguardo storico.

Un match spettacolare con una pioggia di gol. Ad aprire il match è la stella verdeoro della squadra iberica, Vinicius Jr. che conclude in rete un'azione in velocità iniziata da Karim Benzema. Il raddoppio madrileno arriva al 18esimo con Federico Valverde che sfrutta il rinvio discutibile della difesa saudita e calcia in porta al volo. Accorciano i sauditi in blu al 26esimo il gol in campo aperto di Moussa Marega. Il primo tempo si chiude 2 a 1, con il Real Madrid dominando in lungo e in largo e l'Al-Hilal in attesa di spazi.

La ripresa non cambia copione. I Blancos allungano sul 3 a 1 al 54esimo: Vinicius ricambia il favore con un bellissimo assist di esterno che taglia basso l'area di rigore per la rete di Karim "The Dream" Benzema. Al 58esimo, un'azione in velocità sulla corsia di destra tra Carjaval e Valverde porta alla doppietta personale del centrocampista uruguaiano. C'è spazio, però, per altri gol.

Prima arriva la rete del 4 a 2, con il sigillo di Luciano Vietto per l'Al-Hilal al 63esimo, trovato libero dai compagni e che sorprende il portiere blancos con un pallonetto. Risponde, al 69esimo, Vinicius con la doppietta che porta le merengues a cinque gol. Rete della bandiera per la squadra di Riyad, per la doppietta del centravanti argentino. Il tabellone al triplice fischio recita: Real Madrid 5, Al-Hilal 3. I campioni d'Europa superano quelli d'Asia e si laureano campioni del mondo per l'ottava volta: la quinta dal format cambiato nel 2005 e anche la quinta coppa intercontinentale per Carlo Ancelotti.

Destini mondiali, con allenatori diversi — Sono passati due anni dalla finale di Rabat. Nel mentre, il Real Madrid ha messo in bacheca la quindicesima Champions League e vinto la nuova Coppa Intercontinentale FIFA del 2024, mentre l'Al-Hilal si è dovuto accontentare solo del campionato saudita nel 2023-24.

I due club, però, sono reduci da un'ultima stagione a secco. Le merengues hanno dovuto cedere lo scettro nazionale al Barcellona e il titolo europeo al PSG (il primo dei parigini) che ha battuto l'Inter in finale. Dall'altra parte, l'Al-Za'eem ha visto l'Al-Ittihad vincere la Saudi League, mentre è stata eliminata in semifinale di AFC Champions League dai connazionali dell'Al-Ahli (che va a conquistare il suo primo titolo asiatico).

Arriveranno con due progetti quasi nuovi, anche perché hanno cambiato guide tecniche. Il Real Madrid ha spinto ed ottenuto il ritorno nella capitale spagnola di Xabi Alonso, dopo le positive stagioni con il Bayer Leverkusen, l'Al-Hilal ha puntato su uno dei migliori allenatori italiani in circolazione, ovvero Simone Inzaghi che ha deciso di lasciare l'Inter dopo quattro anni in nerazzurro. E le loro avventure partono proprio da un Mondiale per Club. La partita che si giocherà questo mercoledì 18 giugno, alle ore 21 italiane (ore 15 negli States).