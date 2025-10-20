Dodici civili e tre agenti di polizia feriti, arresti e accuse reciproche tra tifosi e forze dell’ordine per un resoconto molto preoccupante.

Danilo Loda 20 ottobre - 12:51

Quello che doveva essere un grande spettacolo di calcio si è trasformato in una serata di paura e violenza. Il derby di Tel Aviv tra Maccabi e Hapoel, in programma domenica sera al Bloomfield Stadium, è stato ufficialmente annullato. La decisione è arrivata dopo che la situazione sugli spalti e fuori dallo stadio è degenerata in una serie di violenti scontri tra tifosi e polizia.

“Questa non è una partita di calcio ma una violazione dell’ordine pubblico e una grave violenza”, ha dichiarato la Polizia israeliana in un comunicato diffuso pochi minuti dopo la sospensione della gara. Gli agenti hanno parlato di “rivolte” che hanno trovato sfogo nel match più sentito del campionato israeliano.

Derby di Tel Aviv: tre poliziotti feriti e nove arresti — I disordini sono iniziati già all’esterno dell’impianto sportivo, dove le forze dell’ordine sono intervenute per sedare tafferugli tra tifosi dell’Hapoel e agenti. Secondo la polizia, “decine di granate fumogene e dispositivi pirotecnici” sono stati lanciati sia all’esterno sia all’interno dello stadio. Tutto questo, stando a quanto si legge, ha provocato il ferimento di 12 civili e tre poliziotti. La situazione è rapidamente sfuggita di mano, costringendo gli organizzatori e le autorità a interrompere la partita prima ancora del calcio d’inizio.

Le forze di sicurezza israeliane hanno confermato di aver arrestato nove persone e fermato altri 16 sospetti. Tuttavia, le accuse non si fermano ai tifosi. L’Hapoel Tel Aviv, attraverso un comunicato pubblicato su X ha puntato il dito contro la polizia, definendo “vergognoso e scandaloso” l’uso eccessivo della forza. “I tifosi che volevano semplicemente godersi un evento sportivo sono stati calpestati e sottoposti a trattamenti violenti proprio da chi dovrebbe proteggerli”, si legge nella nota.

Il club ha inoltre chiesto un’inchiesta approfondita, denunciando “scene atroci” . Al tempo stesso chiede la necessità di garantire che “episodi del genere non si ripetano più negli stadi israeliani”.

Ai tifosi del Maccabi vietata la trasferta a Birmingham — L’incidente avviene in un contesto di forte tensione nel calcio israeliano. Solo pochi giorni fa, la polizia di Birmingham ha vietato ai tifosi del Maccabi Tel Aviv di assistere alla partita di Europa League contro l’Aston Villa, prevista per il 6 novembre, per motivi di sicurezza. Una decisione che ha suscitato non poche polemiche. Tanto che si è esposto anche il PrimoMinistro laburista Keir Starmer, che l’ha definita “sbagliata”. Lo stesso Primo Ministro ha invitato a garantire la partecipazione di tutti i tifosi “in sicurezza”.

Il derby di Tel Aviv, simbolo della passione e della rivalità calcistica israeliana, si è così trasformato in un triste teatro di violenza che rischia di lasciare segni profondi sul futuro del campionato e sull’immagine dello sport nel Paese.