Werder Brema-Bayer Leverkusen, nel 2024 portò la Bundes alle Aspirine

Due stagioni fa, il match tra queste due squadra è entrato nella storia perchè il Bayer ha alzato un titolo che aspettava da anni

La partita dell'aprile 2024 tra il Werder Brema ed il Bayer Leverkusen ha scritto un pezzo di storia per il calcio tedesco. Le due squadre, alle ore 15:30 di oggi, si affronteranno presso il Weserstadion in occasione della seconda giornata della Bundesliga. Due stagioni fa, proprio contro l'avversario di questo pomeriggio, le Aspirine hanno vinto per la prima volta il campionato tedesco.

Nel pomeriggio del 14 aprile del 2024, il Bayer allenato dallo spagnolo Xabi Alonso, oggi al Real Madrid, ospita il Werder alla BayArena. In quei giorni era in corso la 29esima giornata della Bundesliga 2023/2024 e le Aspirine erano in corsa per il titolo contro il solito Bayern Monaco. Il Leverkusen stava compiendo una straordinaria cavalcata verso il titolo e, cosa molto importante, senza mai perdere una partita. Bastano 29 minuti di gioco ai padroni di casa per sbloccare la sfida, con la rete di Victor Boniface dal dischetto. I due club vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-0, coi tifosi delle Aspirine pronti a far partire una grande festa.

Al triplice fischio del direttore di gara, il sogno di una città intera diventa realtà: il Bayer Leverkusen è Campione di Germania per la prima volta nella sua storia. Al termine del match, i tifosi hanno fatto invasione di campo e hanno festeggiato con i loro beniamini un successo tanto atteso. A fine stagione, Wirtz ha vinto il premio di MVP del campionato ed oggi, invece, diverse figure importanti di quella squadra hanno lasciato Leverkusen.