Pesa la sconfitta a St James Park contro il Newcastle: il West Ham è sempre più vicino alla retrocessione dalla Premier League alla Championship. E appare chiaro che, in questo caso, si prefigura un vero e proprio esodo di tanti giocatori di talento verso altri lidi.

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Il West Ham ad un passo dal retrocedere

🚨🚨| NEW: West Ham will need to raise £𝟏𝟎𝟎𝐌 in player sales if they are relegated from the Premier League. 💰📉



[@JacobSteinberg] pic.twitter.com/3VguxVzfaj — CentreGoals. (@centregoals) May 18, 2026

Servono 114 milioni per risanare i conti: partiranno i big

Gli Hammers vedono l'incubo avvicinarsi: il 3-1 preso contro le Magpies ha complicato la corsa alla salvezza in Premier. La squadra di Nuno Espirito Santo, infatti, è ora al terzultimo posto con 36 punti, mentre ildiha 38 punti. Se gli Spurs, che hanno infilato quattro risultati positivi, vincessero questa sera contro ila Stamford Bridge sarebbero matematicamente salvi. Ma, anche con un pari o una sconfitta, rimarrebbero padroni del proprio destino. E, esattamente come per la vittoria del campionato, tutto verrebbe deciso all'ultima giornata quando il Tottenham ospita l’Everton, il West Ham gioca in casa col Leeds già tranquillo. In caso di arrivo a pari punti si farà valere la differenza reti: Spurs -9 e Hammers -22. E quindi, gli Hammers devono concludere il campionato con più punti degli Spurs.In ogni caso nella prossima stagione gli Hammers devono risanare le proprie finanze per rispettare i vincoli economici. Di conseguenza si prefigura una vera e propria rivoluzione della rosa con la partenza dei più brillanti gioielli presenti. L'obiettivo sarebbe quello di recuperare più di 114 milioni per poter arrivare ad un vero risanamento del bilancio. Secondo il The Guardian, il primo della lista in partenza sarebbe uno dei simboli del West Ham degli ultimi anni: Jarred. Il capitano, di ruolo esterno, nel disastro ha fatto una grande stagione da 8 gol e 10 assist in campionato. La sua potrebbe essere una delle più classiche cessioni dolorose ma necessarie. Potrebbe, però, non essere l'unica. Bowen è già nel mirino di alcune grandi squadre del campionato britannico: Chelsea, Liverpool e Manchester United.

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