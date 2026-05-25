La retrocessione del West Ham alla fine di questa Premier League ha lasciato increduli tifosi e giocatori. Nonostante gli Hammers abbiano vinto, all'ultima di campionato, contro il Leeds, nella prossima stagione dovranno ripartire dalla Championship. Particolarmente scontenta, inoltre, la moglie del portiere Areola che si è scagliata contro i due allenatori succedutisi alla guida della squadra: Potter e Nuno Espirito Santo.

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La rabbia di Marion Areola contro gli allenatori

Words from Jarrod after full-time. pic.twitter.com/DRADfULfk9 — West Ham United (@WestHam) May 24, 2026

Alphonse Areola: al West Ham dal 2021

"Dalla vittoria alla retrocessione. Grazie Potter per l'inizio di questa stagione e Nuno per la fine." Queste le parole con cui Marion Areola, moglie del portiere del West Ham , critica i due tecnici che hanno allenato la squadra londinese nel corso di questa stagione. Stagione che si è tristemente conclusa con la retrocessione in Championship nel corso dell'ultima giornata di Premier League ha guidato gli Hammers fino a fine settembre per poi essere sostituito daSuo marito, Alphonse, attuale estremo difensore della squadra, ha vissuto in pieno tutta la decadenza di questo club. Dalla vittoria, nel 2023, dell'in finale con la Fiorentina e con cui si è chiusa l'era di Moyes arrivando fino ad oggi. Un crollo drammatico, durato tre anni, e culminato in questa stagione che è terminata con con 19 sconfitte in 38 partite e una salvezza mancata per soli due punti a favore del Tottenham.

Il 33enne, di origini parigine, ha potuto fare ben poco, anche con le sue parate, per salvare la situazione. Rimasto in panchina nelle prime quattro partite di campionato, è poi diventato il titolare fisso della squadra per diversi mesi. Per poi tornare in panchina di nuovo e non collezionare nemmeno una presenza nelle ultime quattordici gare. Entrambi i tecnici, infatti, gli hanno ripetutamente preferito il danese Mads Hermansen.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 20 DICEMBRE: Tijjani Reijnders del Manchester City segna il secondo gol della sua squadra contro Alphonse Areola del West Ham United durante la partita di Premier League tra Manchester City e West Ham United all'Etihad Stadium il 20 dicembre 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Campione del Mondo nel 2018 Areola, inoltre, non è stato convocato dall'allenatore della Francia, Deschamps. Che ha preferito portare Mike Maignan, Robin Risser e Brice Samba negli Stati Uniti per difendere la porta della nazionale francese.

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