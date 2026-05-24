Se i festeggiamenti a Lens sono stati pacifici e gioiosi, lo stesso non si può dire del caos creatosi nella città di Parigi. La finale di Coppa di Francia ha avuto luogo nella capitale francese e ha ospitato squadre e supporter di Lens e Nizza. Il match ha condotto i giallorossi alla loro prima coppa nazionale nei 120 anni della loro storia. Il 3-1 finale, grazie alle reti di Florian Thauvin, Odsonne Edouard e Abdallah Sima (5 gol in 5 partite di coppa) ha così permesso ai tifosi del Lens di scatenarsi ed esprimere l'incontrollabile gioia derivata dalla conquista del trofeo. Tuttavia, nel giorno che ha preceduto lo svolgimento della finale, non ci sono stati festeggiamenti o manifestazioni di supporto, bensì scontri violenti fra ultras, appartenenti per la maggior parte alla sponda nizzarda.

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Risse ultras alla vigilia della Coppa di Francia

ROMA, ITALIA - 3 OTTOBRE: I tifosi dell'OGC Nice mostrano il loro sostegno prima della partita della seconda giornata della fase a gironi di UEFA Europa League 2024/25 tra S.S. Lazio e OGC Nice allo Stadio Olimpico il 3 ottobre 2024 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Giovedì sera a Parigi 65 persone hanno ricevuto un fermo da parte della procura della capitale. Intorno alle 23:30, un centinaio di ultras del Nizza si sono incontrati nel X arrondissement, zona est della capitale francese. Dopo aver passato il Canal Saint-Martin, gli scontri si sono accesi sul Quai de Valmy, nei pressi del bar "L'Atmosphere". Ci sono alcuni video sui social che mostrano l'attacco al locale da parte di persone mascherate. La ricostruzione della dinamica da parte della procura racconta di due schieramenti: tifosi di Nancy e Nizza da una parte contro i supporter del Paris Saint-Germain.

🚨😱 Plus d’une centaine d’ultras Niçois accompagnés de Lillois ont affronté environ 40 ultras parisiens cette nuit à Paris.



Certains parisiens auraient reçu des coups de couteau et seraient à l’hôpital. 😰 pic.twitter.com/d1hQBEuGaK — Mookie Média (@MookieMedia) May 21, 2026

Perciò, partendo dalle "7 vittime di violenza, tra cui 3 ricoverate in condizioni critiche e 1 con gravi ferite (un ultras parigino)", è iniziata un'inchiesta giudiziaria per lesione aggravate con uso di armi e prodotte da un gruppo. La procura di Parigi afferma che dei 65 tifosi fermati nella notte pre-finale, 17 verranno condotte davanti al giudice istruttore, 7 saranno processate nell'immediato, 5 sono minorenni e 8 saranno sotto la sorveglianza giudiziaria prima di intervenire in tribunale. Sul luogo della rissa sono rinvenuti guanti col punteruolo, paradenti e passamontagna brandizzati con il logo del club nizzardo.

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