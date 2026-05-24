Non è ancora passata la sbornia per il Lens. La squadra dell'Alta Francia infatti continuerà a festeggiare la vittoria in Coppa di Francia per i prossimi giorni e per i prossimi anni e secoli. Il club giallorosso ha conquistato il trofeo nazionale al termine di una stagione a dir poco leggendaria. Il rallentamento in Ligue 1 non ha influito sui giudizi alla squadra di Pierre Sage. Il sogno di poter vincere anche il campionato francese è esistito ma ha prevalso la volontà di continuità nella ricerca della qualificazione europea e nella riserva di energie per la Coppa di Francia. Il piano ha funzionato, alla fine il Lens ha ottenuto un secondo posto tranquillo in Ligue 1, valido per un pass diretto in Champions League e ha trionfato per 3-1 nella finale col Nizza. Il successo nazionale ha eccitato talmente tanto la città, che anche il sindaco ha deciso di omaggiare la squadra.

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Sylvain Robert istituisce il 22 maggio come giorno festivo

LENS, FRANCIA - 15 FEBBRAIO: Tifosi del RC Lens durante la partita di andata dei play-off a eliminazione diretta di UEFA Europa League 2023/24 tra RC Lens e Sport-Club Freiburg allo Stade Bollaert-Delelis il 15 febbraio 2024 a Lens, Francia. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

La prima carica della città di Lens, appartenente al Partito Socialista, ha deciso di legittimare il calcio come evento di fondamentale importanza. Sylvain Robert infatti ha proclamato che il 22 maggio rimarrà inciso per sempre nelle vie della città dell'Alta Francia. La data della vittoria della Coppa di Francia (la prima nei 120 anni di storia giallorossa) diventerà un giorno di festa per Lens. Il sindaco ha parlato in occasione del discorso svolto nella piazza del municipio: "Vorrei consegnare a tutti i giocatori la medaglia della città, su cui è incisa la data del 22 maggio, che rimarrà festa a Lens".

🚨🚨 PIERRE SAGE 🇫🇷 CONFIRME QU’IL SERA L’ENTRAÎNEUR DE LENS LA SAISON PROCHAINE !! 💪🏼❤️💛



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60 mila supporter del club giallorosso si sono riversati per le strade della città, celebrando di gran gusto le reti di Thauvin, Edouard e Sima, che hanno permesso di conquistare il trofeo. La prefettura ci ha tenuto nel comunicare che: "i festeggiamenti si sono svolti in un'atmosfera pacifica e gioiosa. Non è avvenuto nessun arresto per reati contro l'ordine pubblico, vandalismo, violenza o altre infrazioni". Solo 56 persone hanno necessitato di pratiche mediche per via di svenimenti, eccessivo consumo di alcol e lesioni lievi.

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