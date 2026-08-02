La retrocessione in Championship ha rappresentato un duro colpo per il West Ham, ma nell'ambiente degli Hammers non c'è alcuna intenzione di vivere una lunga permanenza in seconda divisione. L'obiettivo è chiaro: tornare immediatamente in Premier League, sfruttando la forza di una società che, nonostante la delusione dell'ultima stagione, continua ad avere numeri e potenzialità da grande club.

50mila abbonamenti

London Stadium, stadio del West Ham United - Ph Il Calcio a Londra (Antonio Marchese)

Il segnale più evidente arriva direttamente dai tifosi. La campagna abbonamenti per la stagione 2026/27 ha infatti superato quota 50.000 tessere, un dato straordinario per una squadra di Championship e addirittura superiore a quello registrato nell'ultima stagione in Premier League. Il club ha inoltre ridotto il prezzo degli abbonamenti per favorire la partecipazione dei sostenitori, ottenendo una risposta eccezionale. Un sostegno di queste dimensioni significa molto più di uno stadio pieno. Garantisce importanti ricavi da botteghino, permette alla società di affrontare il mercato con maggiore serenità e crea un'atmosfera che può fare la differenza in un campionato lungo e logorante come la Championship, dove spesso sono i dettagli a decidere la corsa alla promozione.

Il West Ham vuole tornare subito in Premier League

Jarrod Bowen - Photo by Getty Images

Dal punto di vista tecnico, il West Ham parte inevitabilmente tra le grandi favorite. La rosa mantiene diversi elementi di qualità superiore alla categoria e la società ha costruito un progetto con l'obiettivo dichiarato di risalire immediatamente. La Championship è un torneo imprevedibile, fatto di ritmi elevati, trasferte complicate e oltre quaranta partite di stagione regolare, ma gli Hammers hanno tutte le carte in regola per lottare stabilmente nelle prime posizioni. Anche dal punto di vista psicologico il club sembra aver reagito alla delusione della retrocessione. Invece di allontanarsi, i tifosi hanno dimostrato un attaccamento ancora maggiore, trasformando il London Stadium in un punto di forza. Un messaggio chiaro: il West Ham appartiene alla Premier League e l'intero ambiente è pronto a spingere la squadra verso un ritorno immediato.