L'allenatore del West Ham, Graham Potter, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby londinese contro il Fulham

Sergio Pace Redattore 13 gennaio - 18:38

West Ham e Fulham si affronteranno nel derby londinese valevole per la ventunesima giornata di Premier League. La gara è in programma martedì 14 gennaio alle 20:30 ore italiane al London Stadium. Gli Hammers, dopo due sconfitte di fila in campionato e l'arrivo in panchina di Graham Potter al posto di Julien Lopetegui, sono chiamati al riscatto già a partire dal match contro i Cottagers.

In classifica il West Ham occupa la quattordicesima posizione con 23 punti raccolti in 20 giornate. Il Fulham di Marco Silva, nono con 30 punti, è reduce da 2 vittorie e 6 pareggi nelle ultime otto uscite in Premier League. I Cottagers, che hanno anche passato di recente il terzo turno di FA Cup contro il Watford, non perdono dal 23 novembre (Fulham-Wolverhampton 1-4).

West Ham-Fulham, le parole in conferenza stampa di Potter — Il West Ham dovrà dunque sfidare un Fulham in piena forma. In vista dell'atteso confronto è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del West Ham, Graham Potter, alla sua prima partita in Premier alla guida degli Hammers. Ecco le sue dichiarazioni. "Ci sono molte cose da considerare per quanto riguarda le scelte di formazione da fare per domani sera. In particolare, bisogna considerare alcuni degli infortuni che abbiamo rimediato e con cui dobbiamo fare i conti. Dobbiamo solo assicurarci che la squadra sia organizzata, competitiva e pronta a giocare contro una squadra che sta giocando bene sotto la guida di Marco Silva.

La risposta dei giocatori da quando sono arrivato è stata davvero buona. L'approccio è stato al top e l'atteggiamento è stato grandioso. Il legame tra i giocatori e i tifosi è molto importante e speriamo di poterlo costruire attraverso buone prestazioni e risultati. Tutti i calciatori si sono subito resi disponibili alle nuove idee, sono entusiasti di provare a entrare in contatto tra loro. Penso che tutti riconosciamo che è stato un periodo difficile. Vogliamo tutti concentrarci sull'essere una squadra".

Le emozioni di Potter — Potter sottolinea quelle che sono le sue emozioni in vista della partita contro il Fulham: "Sono davvero emozionato per domani sera. Il supporto dei tifosi al Villa Park venerdì è stato fantastico, il modo in cui hanno sostenuto la squadra è stato davvero bello e supportato Ollie Scarles (centrocampista classe 2005, ndr) è stato davvero bello.

I tifosi sono sempre stati incredibilmente leali e hanno sostenuto la squadra. Come allenatore che guida la sua squadra in trasferta, può percepire come il London Stadium sia un posto difficile in cui giocare. Noi dobbiamo costruire e alimentare quel legame tra i tifosi e i giocatori. Per farlo dobbiamo schierare una squadra con cui i tifosi possano identificarsi. Questa connessione è molto importante e, anche se ora siamo alle prime fasi, speriamo di poterla costruire attraverso buone prestazioni e risultati".

Sotto con il Fulham — Potter passa poi ad analizzare il Fulham: "Penso che Marco Silva abbia fatto un lavoro fantastico al Fulham, ottenendo la promozione dalla Championship e poi continuando a migliorare la squadra e il club. Hanno avuto giocatori chiave che hanno poi salutato, come Aleksandar Mitrović e João Palhinha, ma poiché hanno una squadra forte e idee forti, sono stati in grado di gestire la situazione. Penso che sia un buon esempio per qualsiasi squadra. Hanno un sacco di opzioni e crossano molto bene. Scendono bene sui fianchi e hanno un centravanti pericoloso in area. La classifica poi dimostra che sono una squadra davvero buona".

Sviluppo Academy e mercato — Il nuovo tecnico del West Ham evidenzia come sia fondamentale la cura e lo sviluppo dei giovani talenti dell'Academy: "Penso che utilizzare l'Academy sia una parte fondamentale di questo Club. L'Academy ha fatto un lavoro fantastico nel corso degli anni, tra cui la vittoria della FA Youth Cup un paio di stagioni fa, il che suggerisce che ci sono buoni giocatori e un buono staff qui.

Penso che ai nostri sostenitori piaccia vedere giocatori dell'Academy arrivare in prima squadra. Penso che il punto di partenza dovrebbe sempre essere quello di guardare a ciò che abbiamo già qui. Non vedo l'ora di costruire un rapporto con giocatori del calibro di Mark Noble e Mark Robson e di lavorare insieme per far sì che il nostro settore giovanile abbia un ruolo importante in quello che stiamo facendo qui".

Alle domande inevitabili sulla finestra invernale di mercato in corso Potter ha risposto così: "Abbiamo diverse opzioni in attacco e ci sono anche giocatori che stanno tornando, quindi al momento la mia attenzione è sulla mia squadra e su come far funzionare tutto nel miglior modo possibile. C'è una certa logica nel fare qualcosa, ma non vorremmo prendere la decisione sbagliata o fare qualcosa solo per il gusto di farlo, soprattutto in questa finestra temporale di mercato che può essere molto complicata. Non parlerò di nessuno finché non saranno giocatori del West Ham. Abbiamo un sacco di buoni giocatori qui, sono loro il mio focus al momento".