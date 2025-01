La rivalità tra West Ham e Fulham non è mai stata delle più accese, ma ciò che li unisce è una lunga lista di giocatori che hanno militato in entrambe le squadre. Uno dei primi nomi che si trovano nelle pagine della storia è Bobby Moore, leggenda del calcio inglese e del West Ham, che ha concluso la sua carriera al Fulham. Moore, famoso per la sua eleganza e leadership, ha portato la sua classe in campo anche ai Cottagers, dove ha giocato 124 volte, segnando una rete, prima di ritirarsi nel 1977.

I doppi ex di West Ham e Fulham nel nuovo millennio

Un altro nome da ricordare è Clint Dempsey, che ha vissuto una breve ma intensa parentesi al Fulham prima di trasferirsi al Tottenham. Il suo ritorno in Premier League lo ha visto indossare la maglia del West Ham nel 2016, dove ha giocato per una stagione, lasciando il segno con la sua grinta e capacità di segnare goal cruciali. La sua versatilità sul campo è stata un dono per entrambe le squadre, dimostrando come i doppi ex possano portare non solo abilità ma anche esperienza e passione. Nella recente storia, altri giocatori hanno continuato questa tradizione. Aaron Hughes ha giocato al Fulham per molti anni prima di trasferirsi al West Ham per una breve parentesi, contribuendo con la sua esperienza difensiva. Da non dimenticare l'impatto di Bobby Zamora sulle due squadre della City. L'attaccante ha militato per quattro stagioni col West Ham prima di trasferirsi ai Cottagers. Zamora, nato proprio a Londra, ha scritto un piccolo pezzo di storia del Fulham segnando gol pesantissimi in Europa League, addirittura nel 2010 una doppietta contro la Juventus.