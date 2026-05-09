Nonostante l'altissima difficoltà determinata dall'avversario, i padroni di casa proveranno a conquistare 3 punti importanti per la permanenza in massima serie
Bayern Monaco campione di Germania! Parte la festa all'Allianz Arena
Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quello che metterà di fronte il Wolfsburg ed il Bayern Monaco. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione della giornata numero 35 della Bundesliga. La partita tra i due club comincerà alle ore 18:30 e si disputerà presso la Volkswagen Arena. Aspettando il fischio d'inizio del direttore di gara, ecco a voi le statistiche che riguardano i precedenti tra due squadre della massima divisione tedesca.
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I precedenti tra Wolfsburg e Bayern MonacoIl Wolfsburg ha come tecnico Dieter Hecking ed occupa la sedicesima posizione in campionato con soli 26 punti, gli stessi che ha il St. Pauli. I padroni di casa possono ancora ottenere la salvezza e, nel turno precedente di campionato, hanno pareggiato 1-1 in casa del Friburgo. Il Bayern Monaco allenato dall'ex difensore centrale belga Vincent Kompany, dal canto suo, ha già vinto il campionato essendo primo con 83 punti e nell'ultima giornata di Bundesliga ha pareggiato 3-3 tra le mura amiche dell'Allianz Arena contro l'Heidenheim.
Questo pomeriggio i due club giocheranno contro per la 65esima volta nella loro storia. La prima sfida risale al 9 agosto 1997 in occasione della terza giornata del campionato tedesco. Quel giorno, la squadra bavarese allora allenata da Giovanni Trapattoni ha vinto 5-2 grazie alle doppiette di Giovane Élber e Ruggiero Rizzitelli e la rete di Thomas Strunz. Il Bayern domina le statistiche dei match contro i biancoverdi avendoli battuti ben 52 volte. Gli incontri che sono terminati in parità sono sette, l'ultimo di questi risalente al 2-2 di quattro anni fa. Il Wolfsburg, invece, ha vinto soltanto cinque match, con l'ultimo che risale al successo in Supercoppa tedesca del 2015 dopo i calci di rigore.
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Quando le due squadre si affrontano in BundesligaNel corso delle rispettive storie, Roten e Lupi hanno giocato contro per la maggior parte delle volte in Bundesliga. In diverse occasioni, il Bayern Monaco ha avuto modo di vincere partite segnando tanti gol arrivando a realizzarne anche cinque o sei. In questa stagione, la gara d'andata ha avuto luogo nel mese di gennaio. Presso l'Allianz Arena, la squadra allenata da Kompany ha dominato la partita contro il Wolfsburg vincendo con un punteggio di 8-1. Dopo l'autorete di Fischer in loro favore ed il pareggio dei Lupi con Pejcinovic, i bavaresi hanno dilagato coi seguenti giocatori: Luis Diaz, Michael Olise (doppietta), autogol di Jenz, Guerreiro, Kane e Goretzka.
Oltre alla già menzionata vittoria nella Supercoppa nazionale, le altre quattro volte in cui il Wolfsburg ha vinto contro la super potenza tedesca hanno avuto luogo in campionato. La prima vittoria risale al 3-2 della stagione 2003/2004 con doppietta di Baiano ed il gol decisivo, al minuto 89, di Klimowicz. Per la seconda bisogna andare al settembre 2006, quando Mike Hanke ha deciso la partita. Il terzo successo risale al mese di aprile del 2009 con uno storico 5-1: gol di Gentner e doppiette di Edin Dzeko e Grafite. L'ultima vittoria dei Lupi contro il Bayern in Bundesliga ha avuto luogo nel gennaio 2015: 4-1 con doppiette di Bas Dost e Kevin De Bruyne.
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