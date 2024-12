Coinvolto in un accenno di rissa con Jarrod Bowen del West Ham nell'ultimo match di Premier, a Mario Lemina è stata tolta la fascia da capitano in favore di Nélson Semedo: questa la decisione presa in casa Wolverhampton dal tecnico Gary O'Neil

14 dicembre 2024

Mario Lemina, centrocampista gabonese del Wolverhampton, non indosserà più la fascia da capitano al braccio. Questa la decisione presa nello spogliatoio dei Wolves, dopo un confronto tra l'allenatore, Gary O'Neil e lo stesso calciatore. Ma cosa avrà mai combinato l'ex Juventus per arrivare a questa situazione? Lemina (3 reti e 1 assist in 42 presenze complessive con la maglia della Juventus dal 2015 al 2017, con due scudetti e due Coppa Italia in bacheca) è rimasto coinvolto in un acceso battibecco con il capitano del West Ham, Jarrod Bowen, in occasione dell'ultimo match di Premier League, vinto dagli Hammers per 2-1 lo scorso 9 dicembre.

Stava per scatenarsi una rissa in campo tra Lemina e Bowen dopo che il centrocampista dei Wolves si era rifiutato di stringere la mano all'avversario, con quest'ultimo che l'ha rimproverato per il gesto. L'episodio non è certamente piaciuto a O'Neil, che ha intrattenuto con il suo calciatore un lungo colloquio per i dovuti chiarimenti. E intanto la fascia di capitano è andata a Nélson Semedo...

La fascia a Nélson Semedo — A partire dalla partita interna contro l'Ipswich Town, valevole per la sedicesima giornata di Premier League, il nuovo capitano del Wolverhampton sarà Nélson Semedo. Il terzino destro portoghese ex Benfica e Barcellona erediterà la fascia da capitano da Lemina dopo l'episodio che l'ha visto coinvolto con Bowen del West Ham.

In settimana sono andate in scena diverse discussioni in casa Wolves, con il tecnico O'Neil che ha deciso di dare la fascia da capitano a Semedo: "C'è un grande rispetto reciproco. Dopo i dovuti chiarimenti abbiamo deciso di dare la fascia da capitano a Nélson d'ora in poi. Ma come ho detto, i colloqui con Mario sono stati buoni. Andiamo molto d'accordo. A volte da queste discussioni si può uscire davvero soddisfatti. Credo proprio che sia così".

Rispetto immutato — Aggiunge il tecnico inglese sull'episodio di Lemina: "Ho molto rispetto per Mario e per quello che potrà ancora fare per noi. Quando dà il suo massimo in campo il suo livello è altissimo. Continuerà a giocare un ruolo importante per noi. Rimarrà comunque in quel ristretto gruppo di calciatori che traina la squadra. In questo momento riteniamo che sia meglio e più opportuno che Nelson indossi la fascia da capitano guidando il gruppo squadra. La cosa più importante è ottenere il meglio da tutti, da Lemina settimana dopo settimana e lo stesso vale per Nelson e per il resto del gruppo. Abbiamo affrontato il problema all'inizio della settimana e da quel momento ci siamo concentrati solo sull'Ipswich. Mario e Nélson sono pronti come il resto dei giocatori", ha puntualizzato l'allenatore del Wolverhampton.