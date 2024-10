L'allenatore dello Young Boys, Joel Magnin, ha parlato della vigilia del match di Champions League contro l'Inter

Lo Young Boys di Joel Magnin ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi al Wankdorf Stadion di Berna per il terzo match di Champions League. La gara in programma mercoledì 23 ottobre con fischio d'inizio alle ore 21:00. La squadra svizzera, attualmente terza in campionato a pari punto con il Lugano, è partita con il piede sbagliato in Champions avendo perso entrambi i match contro Aston Villa e Barcellona, con 0 gol segnati e ben 8 incassati.

Insomma contro i campioni d'Italia in carica si prospetta un'altra serata complicatissima in campo europeo. In vista della gara contro i nerazzurri, il tecnico ad interim dello Young Boys, Joel Magnin, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match: "L'Inter è una squadra leader in Europa, saremo uniti sin dall'inizio e ci crederemo. Cercheremo di coinvolgere il pubblico, speriamo in una brutta giornata dei nostri avversari".

Young Boys, le parole di Magnin in vista dell'Inter — Il 53enne tecnico svizzero, chiamato alla guida della prima squadra dello Young Boys dall'Under 21 dei gialloneri, ha evidenziato come la gara contro una corazzata come l'Inter sia già un successo per il club. Insomma, una sfida dal fascino particolare in Champions: "È una squadra incredibile, quello che ha fatto con Inzaghi è sotto gli occhi di tutti. Penso che per noi sia una grande sfida giocare contro una squadra così, hanno alcuni infortunati ma hanno una rosa incredibile: non penso che cambierà molto il modo di giocare per due assenze".

Lo Young Boys non vuol però partire già battuto e proverà a impiegare le proprie armi a disposizione per arginare la grande forza degli avversari. Questo il pensiero di Magnin: "Quando giochiamo a casa vogliamo far vedere il nostro meglio al nostro pubblico, vogliamo cercare di giocare in avanti e provare a fare gol, ma sappiamo che c'è qualità contro di noi".