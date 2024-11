Zielinski, polemiche in Polonia per la foto con Cristiano Ronaldo dopo il 5-1 del Portogallo. Le parole del centrocampista dell'Inter.

Zielinski e Zalewski al centro del ciclone in Polonia per il post partita di Portogallo-Polonia. Dopo il pesante 5-1 subito in Nations League, entrambi i calciatori di Inter e Roma si sono fermati all'uscita dello stadio per fare una foto con Cristiano Ronaldo. Oggi il centrocampista dell'Inter ha voluto rispondere alle polemiche.

Zielinski: "Per me è il migliore della storia. Avrei dovuto nascondermi?" — Zielinski è intervenuto così in conferenza stampa: "Quello che è successo è che io e Zalewski ci siamo avvicinati e gli abbiamo chiesto una foto. Non ha avuto problemi, né Cristiano né noi. E questo è tutto. Non mi interessa quello che succede nei media. Per me Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore della storia".

Zielinski non ci sta: il centrocampista dell'Inter risponde alle polemiche in Polonia — "Avevo voglia di scattare una foto con lui, così l'ho fatto. Perché non è appropriato? Abbiamo perso e cosa avrei dovuto nascondere?", ha concluso Zielinski rispondendo ai media locali. Il calciatore dell'Inter non usa giri di parole per rispondere alle polemiche delle ultime ore. Prosegue il difficile momento della Nazionale polacca.

