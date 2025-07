L'errore di Holmberg: Zlatan la consola

I calci di rigore sono come una lotteria: chi vince esulta, chi perde torna negli spogliatoi con l'amaro in bocca. Le calciatrici svedesi hanno vissuto la seconda ipotesi, ma per alcune è stato ancora più doloroso che per altre. Smilla Holmberg è scoppiata in un pianto di rassegnazione dopo aver calciato fuori il rigore decisivo che ha decretato l'eliminazione della sua nazionale dalla competizione.