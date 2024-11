Sabato 30 novembre alle 20:30 al Letzigrund di Zurigo andrà in scena il tanto atteso e sentito derby di Zurigo . Una sfida da sempre seguita in Svizzera, una vera e propria "classica" del campionato elvetico. Zurigo e Grasshoppers si sfideranno nel match valido per la sedicesima giornata di Super League.

Lo Zurigo al momento occupa la terza posizione in classifica con 26 punti raccolti dopo 15 giornate, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte (23 gol fatti, 19 quelli subiti). Andamento totalmente diverso quello del Grasshoppers, mestamente ultimo in campionato a quota 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte con 14 reti realizzate e 25 quelle subite).

Nelle ultime 40 partite disputate in casa dello Zurigo, i padroni di casa hanno ottenuto 25 vittorie, mentre il Grasshoppers ne ha vinte 6. Nove, invece, sono stati i pareggi registrati tra le due squadre. Un netto predominio dunque quello dello Zurigo, che risulta avanti anche per quanto riguarda la differenza reti (73-44).

Lo Zurigo in questo inizio di stagione ha ottenuto 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta in 7 gare interne. Il Grasshoppers in trasferta ha vinto solo una partita (in casa dello Young Boys per 1-0 lo scorso 28 settembre) e perse 6. Nelle ultime tre partite lontano da casa il Grasshoppers ha sempre perso.