Zvonimir Boban torna a casa: è il nuovo presidente della Dinamo Zagabria

L’ex bandiera croata e dirigente di FIFA, Milan e UEFA guiderà il club che lo ha lanciato nel calcio professionistico.

Danilo Loda 17 settembre - 13:17

La Dinamo Zagabria ha ufficializzato un cambio di vertice destinato a segnare una nuova fase della propria storia. Con una nota diffusa nella serata di ieri, la società croata ha annunciato la nomina di Zvonimir Boban come nuovo presidente del club. "Nella seduta odierna dell’Assemblea della GNK Dinamo Zagabria, Zvonimir Boban è stato eletto presidente del Club", si legge nel comunicato.

Nel corso della stessa assemblea sono stati definiti anche altri incarichi: "Sono stati eletti nove membri del Consiglio di Sorveglianza, e Frano Šušnjara è stato nominato presidente del Consiglio di Sorveglianza, mentre il dott.Mislav Ante Omazić è stato eletto vicepresidente. L’Assemblea ha inoltre deciso di conferire il titolo di presidente onorario all’ex presidente Velimir Zajec".

Boban e la Dinamo Zagabria, un amore che continua — Per Boban si tratta di un ritorno alle origini, in un contesto che conosce bene. Nato nel 1968, è cresciuto proprio nel vivaio della Dinamo, ha debuttato in prima squadra nel 1985. Con i biancoblù di Zagabria ha disputato sei stagioni prima del trasferimento al Milan, che lo girò in prestito al Bari per una stagione. Con i rossoneri ha vissuto gli anni d’oro della sua carriera, vincendo campionati, una Champions League e diversi trofei internazionali.

Archiviata la carriera da calciatore, Boban ha intrapreso un cammino dirigenziale di rilievo. Nel 2016 è vicesegretario generale della FIFA, incarico lasciato nel 2019. Tornato al Milan come Chief Football Officer, il suo rapporto con il club si è interrotto bruscamente a causa di divergenze interne, culminate con un licenziamento e una disputa legale.

L'avventura non positiva come dirigente UEFA — Nel 2021 Boban è approdato alla UEFA come Head of Football, ruolo prestigioso che ha ricoperto fino al 2024, quando ha scelto di dimettersi per contrasti con il presidente Aleksander Čeferin. Una decisione che ha confermato la sua reputazione di dirigente capace ma anche intransigente quando si tratta di principi e visione del calcio.

Oggi il ritorno a Zagabria rappresenta molto più di una nuova carica: è il simbolo di un legame mai spezzato con il club che lo ha cresciuto. Boban, opinionista televisivo apprezzato per lucidità e competenza, si trova ora davanti alla sfida di guidare la Dinamo non solo come simbolo ma come uomo di governance.