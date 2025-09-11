derbyderbyderby calciomercato UFFICIALE – Simić è dell’Al-Ittihad: l’ex Milan in Arabia a 20 anni

Saudi Pro League

UFFICIALE – Simić è dell’Al-Ittihad: l’ex Milan in Arabia a 20 anni

Simić Al-Ittihad
Dopo l'esordio con gol in Serie A, il giovane difensore serbo cambia squadra e va dalla squadra Campione dell'Arabia Saudita
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

L'Al-Ittihad rinforza il suo reparto difensivo ed acquista Jan-Carlo Simić dall'Anderlecht. A soli 20 anni, l'ex Milan lascia l'Europa e vola in Arabia Saudita.

I primi anni della sua carriera

—  

Classe 2005, Simić è nato in Germania da madre serba e padre bosniaco e ha scelto di giocare per la Nazionale della Serbia. Ricopre il ruolo di difensore centrale, può giocare anche come terzino destro e dispone di una buona struttura fisica. Dopo aver giocato in diversi settori giovanili in Germania tra cui quello dello Stoccarda, nel 2022 il Milan lo acquista per 1 milione di euro e lo inserisce nella rosa della Primavera.

UFFICIALE – Simić è dell’Al-Ittihad: l’ex Milan in Arabia a 20 anni- immagine 2
Milano, Italia - 17 dicembre 2023: Jan-Carlo Simić esulta con Christian Pulisic dopo aver segnato contro il Monza. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Nella stagione 2023/2024, precisamente il 17 dicembre 2023, l'allora allenatore rossonero Stefano Pioli fa esordire Simić in Serie A contro il Monza: in quel match, il difensore ha sostituito l'infortunato Tommaso Pobega e ha segnato anche il suo primo gol in carriera su assist di Rafael Leão. Al termine della sua prima annata tra i professionisti, il serbo ha disputato in totale 6 partite. Nell'estate 2024, a causa di differenze di vedute tra giocatore e club, Simić viene ceduto all'Anderlecht, con il quale ha esordito in Conference League.

Simić all'Al-Ittihad: cifre dell'operazione

In Arabia Saudita, le squadre possono ancora fare operazioni di calciomercato e l'Al-Ittihad, allenato da Laurent Blanc in cui gioca Karim Benzema, ha piazzato un colpo in difesa. Anche la Lazio aveva Simić nel mirino, ma il club detentore della Saudi Pro League ha approfittato del calciomercato ancora aperto e ha acquistato il classe 2005. La squadra giallonera ha speso circa 21 milioni di euro per Simić, il quale ha firmato un contratto fino al 2029. Anche il Milan guadagnerà una somma di denaro, visto che quando ha ceduto il giovane difensore serbo ha inserito nell'accordo con l'Anderlecht una percentuale sulla futura rivendita pari al 20%.

Leggi anche
Il figlio di Ronaldinho sceglie l’Hull City: “Non voglio essere come mio padre”
Il figlio di Ashley Young raggiunge il padre all’Ipswich: giocherà per l’Under21

© RIPRODUZIONE RISERVATA