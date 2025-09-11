UFFICIALE – Simić è dell’Al-Ittihad: l’ex Milan in Arabia a 20 anni

In Arabia Saudita, le squadre possono ancora fare operazioni di calciomercato e l'Al-Ittihad, allenato da Laurent Blanc in cui gioca Karim Benzema, ha piazzato un colpo in difesa. Anche la Lazio aveva Simić nel mirino, ma il club detentore della Saudi Pro League ha approfittato del calciomercato ancora aperto e ha acquistato il classe 2005. La squadra giallonera ha speso circa 21 milioni di euro per Simić, il quale ha firmato un contratto fino al 2029. Anche il Milan guadagnerà una somma di denaro, visto che quando ha ceduto il giovane difensore serbo ha inserito nell'accordo con l'Anderlecht una percentuale sulla futura rivendita pari al 20%.