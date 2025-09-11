L'Al-Ittihad rinforza il suo reparto difensivo ed acquista Jan-Carlo Simić dall'Anderlecht. A soli 20 anni, l'ex Milan lascia l'Europa e vola in Arabia Saudita.
UFFICIALE – Simić è dell’Al-Ittihad: l’ex Milan in Arabia a 20 anni
I primi anni della sua carriera—
Classe 2005, Simić è nato in Germania da madre serba e padre bosniaco e ha scelto di giocare per la Nazionale della Serbia. Ricopre il ruolo di difensore centrale, può giocare anche come terzino destro e dispone di una buona struttura fisica. Dopo aver giocato in diversi settori giovanili in Germania tra cui quello dello Stoccarda, nel 2022 il Milan lo acquista per 1 milione di euro e lo inserisce nella rosa della Primavera.
Nella stagione 2023/2024, precisamente il 17 dicembre 2023, l'allora allenatore rossonero Stefano Pioli fa esordire Simić in Serie A contro il Monza: in quel match, il difensore ha sostituito l'infortunato Tommaso Pobega e ha segnato anche il suo primo gol in carriera su assist di Rafael Leão. Al termine della sua prima annata tra i professionisti, il serbo ha disputato in totale 6 partite. Nell'estate 2024, a causa di differenze di vedute tra giocatore e club, Simić viene ceduto all'Anderlecht, con il quale ha esordito in Conference League.
Simić all'Al-Ittihad: cifre dell'operazione
In Arabia Saudita, le squadre possono ancora fare operazioni di calciomercato e l'Al-Ittihad, allenato da Laurent Blanc in cui gioca Karim Benzema, ha piazzato un colpo in difesa. Anche la Lazio aveva Simić nel mirino, ma il club detentore della Saudi Pro League ha approfittato del calciomercato ancora aperto e ha acquistato il classe 2005. La squadra giallonera ha speso circa 21 milioni di euro per Simić, il quale ha firmato un contratto fino al 2029. Anche il Milan guadagnerà una somma di denaro, visto che quando ha ceduto il giovane difensore serbo ha inserito nell'accordo con l'Anderlecht una percentuale sulla futura rivendita pari al 20%.
