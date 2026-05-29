I rumors sul possibile approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli continuano a dividere tifosi e opinionisti. Tra le reazioni più dure delle ultime ore trova sicuramente spazio quella dell'ex calciatore e opinionista Daniele Adani, il quale ha commentato con parole molto forti e provocatorie le indiscrezioni legate al possibile arrivo dell'ex tecnico di Juventus e Milan in azzurro.

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L'attacco di Adani a Max Allegri

Non è certamente notizia di oggi, il forte atteggiamento critico da parte dell'ex calciatore diriguardo il calcio, ampiamente difensivo, profetizzato dall'allenatore livornese. Amante del "bel calcio" e del gioco offensivo,non nasconde le proprie perplessità sul possibile gioco cheporterebbe all'interno della formazione quattro voltedecidendo addirittura di lanciare una provocazione sui social.

MILANO, ITALIA - 21 MARZO: Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, reagisce durante la partita di Serie A tra Milan e Torino allo stadio Giuseppe Meazza il 21 marzo 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

In una delle sue storie Instagram, seppur mai menzionando direttamente la notizia su Allegri, Daniele Adani ha deciso di pubblicare delle famosi dichiarazioni di Diego Armando Maradona, in cui El Pibe de Oro dichiara (in spagnolo): "Molti medriocri si credono grandi". Il tutto accompagnato da una descrizione decisamente provocatoria: "Perdonali perché non sanno quello che fanno".

ADANI CRITICO SU ALLEGRI-NAPOLI? 😱🥶



La storia su Instagram critica dell'opinionista, arrivato a citare addirittura Diego Armando Maradona 🫣



"Mediocri che si credono grandi", le parole pronunciate da Maradona nel video postato da Adani, che ha concluso il tutto con il più… pic.twitter.com/m5J227x5kQ — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) May 28, 2026

Il punto sulla panchina del Napoli

Dopo l'addio ufficiale di, la società azzurra è alla ricerca di un allenatore capace di riportare il club nuovamente a lottare per loche, per un'intera stagione, ha portato sul petto ma non è stato in grado di difendere.

I nomi dei due candidati rintracciati dalla dirigenza partenopea sarebbero quelli di Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Grazie anche all'addio ufficiale al Milan, al termine di una stagione terminata senza raggiungere l'obiettivo dichiarato in estate (ovvero la zona Champions), secondo il noto giornalista Fabrizio Romano, Allegri sarebbe attualmente in pole per prendere in eredità la squadra di Conte. Una scelta che, qualora dovesse concretizzarsi, evidenzierebbe la volontà del Napoli di portare avanti la filosofia del calcio "Contiano" incentrato sul 3-5-2 e sulla grande inclinazione difensiva.

L'indiscrezione ha acceso subito gli animi degli appassionati e, come testimoniato anche dalla provocazione di Adani, ha subito diviso l'opinione pubblica in attesa di importanti sviluppi.

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