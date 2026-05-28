Dopo l'addio di Antonio Conte, il Napoli ha iniziato subito la ricerca del nuovo allenatore e tra i candidati figura anche il nome di Massimiliano Allegri. Il livornese, infatti, pochi giorni fa è stato esonerato dal Milan dopo la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League ed è pronto per iniziare una nuova esperienza. Oltre a lui, l'altro candidato per la panchina dei partenopei è Vincenzo Italiano, che nelle ultime ore ha risolto in contratto con il Bologna. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha ancora preso una decisione, ma ci sono importanti aggiornamenti a riguardo.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Napoli, Allegri il favorito per la panchina dopo l'addio di Conte

Nelle ultime ore,ha riportato un aggiornamento che riguarda la situazione del Napoli e la ricerca del nuovo allenatore. I due candidati principali per la panchina della squadra campana sono Allegri ed Italiano. Con un video presente sul canalegestito da lui e dal collega, il noto esperto di calciomercato ha parlato soprattutto del livornese. Le sue: "Aggiornamento sulla panchina del Napoli. Italiano si libera del Bologna, ma nel frattempo gli azzurri contattano di nuovo Allegri, con cui ha già parlato ieri. I contatti sono stati molto positivi con il tecnico pronto ad accettare un contratto a breve termine, di due anni".

Milano, Italia - 24 maggio 2026: L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri osserva durante la partita di Serie A tra Milan e Cagliari allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Romano ha concluso il video dicendo: "Allegri vorrebbe andare subito al Napoli. Tutto passa dalla scelta finale di Aurelio De Laurentiis". Dopo aver concluso la sua seconda esperienza al Milan chiudendo il campionato al quinto posto con 70 punti e mancando per un soffio la qualificazione alla Champions League, tra l'altro unico obiettivo stagione dei rossoneri, l'allenatore livornese sente di essere pronto per una nuova avventura ed ora è il favorito per andare al Napoli dopo l'addio di Conte.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365