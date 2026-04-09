L'ultima retrocessione del Cagliari era stata vissuta come un vero e proprio psicodramma: tra chi ha perso la testa c'è proprio l'ex faro dei rossoblù di Max Allegri

Pietro Rusconi Redattore 9 aprile - 19:31

Il Cagliari di Fabio Pisacane ha imboccato una strada pericolosa per il rush finale di Serie A. La squadra sarda infatti manca della vittoria dal 31 gennaio 2026, in occasione di un sonoro 4-0 rifilato all'Hellas Verona. Da quel giorno i rossoblù hanno siglato solo 4 reti in 8 partite, perdendo 6 partite (tra cui Lecce e Pisa) e pareggiandone solo 2 (Parma e Lazio). Questo weekend i cagliaritani se la dovranno vedere con la Cremonese in uno scontro diretto da brividi. Il calendario non sorride al Cagliari, presentando Inter, Atalanta, Bologna, Udinese, Torino e Milan nelle ultime sfide del campionato italiano. Alla rosa di Pisacane manca spesso un po' di imprevedibilità offensiva, in una stagione di appannamento per Sebastiano Esposito. Talvolta, servirebbe quel talento da fantasista del faro del Cagliari di Massimiliano Allegri nelle stagioni 2008-09 e 2009-10: Andrea Cossu. L'ex trequartista sardo, tuttavia, è salito alla ribalta ultimamente non per meriti sportivi...

La condanna per Andrea Cossu — L'ex giocatore cagliaritano infatti ritorna sugli schermi degli appassionati di calcio per i motivi sbagliati. Stagione 2021-22, il Cagliari deve assolutamente vincere contro un Venezia già retrocesso per salvarsi dalla disastrosa gestione Semplici-Mazzarri. La squadra ha una discreta qualità e tra le fila conta Keita Baldé, Strootman, Bellanova, Caceres, Nandez, Marin e il capitano João Pedro. La Salernitana perde 0-4 con l'Udinese e ai rossoblù basta davvero una vittoria contro una squadra che non ha più nulla da dire. Tuttavia, il Cagliari non va oltre il pareggio per 0-0 e torna in Serie B dopo 6 stagioni.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di BET365

Mentre il dramma si consuma all'interno del campo, anche fuori succede qualcosa di particolare. Andrea Cossu, coordinatore dell'area scouting dei sardi dal 27 luglio 2021, compie un atto violento verso uno steward presente allo stadio Penzo. La ricostruzione dei fatti arriva dalla giudice Nadia Santambrogio che riporta come l'addetto alla sicurezza avrebbe festeggiato per il risultato. A quel punto, l'ex calciatore non ci avrebbe visto più e dopo averlo minacciato, lo avrebbe colpito con un pugno alla guancia destra.

In questi giorni è arrivata la condanna per Andrea Cossu: una multa da 2mila euro e un risarcimento di 15mila alla parte lesa. Per il sardo inoltre era già stato disposto un Daspo di 3 anni dalla Questura di Venezia.