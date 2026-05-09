L'Atalanta domani scenderà in campo a San Siro contro il Milan, in un match che, almeno dal punto di vista della classifica, pesa meno rispetto ad altre per gli uomini di Palladino. I nerazzurri, infatti, sono quasi certamente fuori dalla conquista di un posto in Europa. Una situazione amara per una squadra che, specialmente dopo l'arrivo del tecnico Napoletano, aveva provato a rilanciarsi con continuità. A tal proposito, l'allenatore della Dea ha parlato in conferenza stampa

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LECCE, ITALIA - APRILE 06: Raffaele Palladino allenatore dell' Atalanta BC segue i suoi ragazzi durante la partita di Serie A nel match tra US Lecce e Atalanta BC allo Stadio Via del Mare il 06 Aprile, 2026 in Lecce, Italia. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Palladino apre alla permanenza nel club

è subentrato sulla panchina dei bergamaschi dopo l'esonero di. L'arrivo del tecnico ha portato linfa nuova alla squadra. Con lui, l'Atalanta ha superato i gironi dellae ha raggiunto la semifinale di. Tornando alla sfida di domani, l'ex Fiorentina ha voluto sottolineare l'importanza di affrontare la stagione nel migliore dei modi:"Sarà una partita molto difficile, abbiamo l'obbligo di onorare questo campionato,. In molte partite non abbiamo raccolto ciò che dovevamo, ma questo è il calcio, non è il momento di piangersi addosso".

La conferenza si è spostata inevitabilmente sul bilancio della sua squadra e dei suoi obiettivi per il futuro:" Qui a Bergamo sto benissimo. Da quando sono arrivato ho trovato una bellissima atmosfera, tutti mi hanno accolto benissimo. Sono arrivato mesi fa e sono tanto orgoglioso del percorso fatto fin qui. In Coppa Italia siamo usciti solo ai rigori, in Champions abbiamo fatto un grande percorso, poi abbiamo incontrato una delle squadre più forti d'Europa. Reputo il mio e il nostro percorso molto positivo".

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Che ne sarà del futuro del tecnico?

La parte più importante della conferenza stampa è arrivata quando il tecnico ha affrontato in prima persona il tema del suo futuro. L'ex centrocampista ha spiegato inA me piacerebbe tanto costruire una squadra che si sposi perfettamente con le mie idee,. So che qui si può lavorare con grande tranquillità".

Tornando alla sfida contro il Milan, l'allenatore conosce perfettamente la pericolosità dei rossoneri:" Sono una grande squadra, allenata da un grande tecnico come Allegri, sarà una partita complicatissima, loro hanno necessità di vincere e sicuramente faranno di tutto per farlo".

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