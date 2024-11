È una furia, e probabilmente ha anche ragione, il direttore tecnico dell’ Udinese Gianluca Nani , intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale del match con l’Atalanta. Una buona prova non è bastata ai friulani per uscire imbattuti dal Gewiss Stadium. Nonostante il vantaggio trovato nel primo tempo con Kamara , l’Atalanta è riuscita a ribaltare il risultato nella ripresa e a portare a casa i 3 punti grazie al gol di Pasalic e all’ autogol di Touré . Una partita che però, secondo il parere del dt bianconero, sarebbe stata viziata da alcune sviste arbitrali.

Udinese, il dt Nani: "Hien la prende di mano, come si fa a non vederlo?"

"Oggi dalla tribuna ho visto il rigore non dato - ha esordito Nani ai microfoni di DAZN. Posso capire che l’arbitro in campo poteva essere coperto, ma il VAR? So che c'era uno bravissimo (La Penna), che contro il Milan vide un nostro fuorigioco per un millimetro, mentre oggi non però vede un rigore. L'altra volta sono stato rimproverato perché alcuni mi hanno detto che ero stato pazzo a parlare male degli arbitri in vista delle prossime partite. Oggi però succede questo".