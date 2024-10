Mario Balotelli è uno abituato a far parlare di sé, ed anche in questi giorni il suo nome è tornato al centro dell’attenzione. Il suo ritorno in Serie A potrebbe non essere cosi lontano, visto che il Genoa è alla ricerca di un attaccante...

Gennaro Di Finizio 14 ottobre 2024 (modifica il 14 ottobre 2024 | 10:53)

Mario Balotelli è uno abituato a far parlare di sé, ed anche in questi giorni il suo nome è tornato al centro dell'attenzione. Il suo ritorno in Serie A potrebbe non essere cosi lontano, visto che il Genoa è alla ricerca di un attaccante e proprio il club ligure starebbe valutando il profilo di Mario per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Alberto Gilardino.

Balotelli non ci sta in diretta Twitch — Come ormai noto da tempo, l'ex attaccante di Inter e Milan spesso è in diretta streaming su Twitch per commentare proprio i temi legati al calcio. Durante il format 'Vox to box' insieme allo streamer Enerix, Balotelli si è lasciato andare a dichiarazioni molto particolari legate ad una battuta dello stesso Enerix che ha vestito i panni di un direttore sportivo.

"Prendo Pojan, che è la mia certezza e anche Mario, che se torna quello che conosciamo allora non c’è storia", le parole dello streamer che, però, non sono andate per niente giù allo stesso Balotelli.

Balotelli sbotta in diretta — "Però sei bastardo, perché io in questo momento non ho nessuna squadra. È facile attaccarmi adesso, attaccami quando comincio a giocare di nuovo", ha detto Mario che ha cosi specificato come l'accostamento all'attaccante finlandese non gli sia particolarmente piaciuto.

"Solo perché non ero in Serie A, tutto quello che ho fatto non conta? Ma vaffa… tu e la Serie A. È una promessa, quando firmerò io questa Serie A te la smonto", le parole di Balotelli.