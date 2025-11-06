Dopo la vittoria contro il Marsiglia, Raoul Bellanova si è espresso sull'acceso diverbio avvenuto a bordo campo tra Lookman e Juric

Giammarco Probo 6 novembre - 14:16

La grandissima e importante vittoria dell'Atalanta al Velodrome di Marsiglia nella serata di Champions League è stata, seppur in minima parte, oscurata della discussione avvenuta a bordo campo tra Lookman e Juric. I due hanno avuto un battibecco dopo la sostituzione, con l'ex attaccante del Leicester che evidentemente non ha gradito e con il tecnico bergamasco che ha risposto alzando i torni. Per dividere i due è stato necessario l'intervento di alcuni collaboratori dalla panchina. Tuttavia, sembra che il caso sia già rientrato.

Le parole di Bellanova sullo scontro Lookman-Juric — Raoul Bellanova, esterno destro dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la bella vittoria in casa del Marsiglia commentando proprio l'episodio che ha visto protagonisti l'attaccante nigeriano e il suo allenatore: "Penso che queste cose che succedono in campo siano normalità, ci sta l'agonismo e l'adrenalina della partita. Un attaccante non è mai felice quando viene sostituito, però sono cose che si risolvono in spogliatoio e così è stato. Dobbiamo cercare di compattarci. Il gruppo è lo stesso da anni, siamo come una famiglia e non devono esserci problemi tra noi".

Poi, Bellanova si è espresso chiaramente anche su quanto successo in campo e sulla prestazione fornita al Velodrome: "Abbiamo creato tantissimo come in campionato e la vittoria secondo me è meritata, anche se abbiamo sofferto. Ci serviva veramente tanto dopo la prestazione di Udine. In Serie A anche se abbiamo portato poco a casa, le prestazioni ci sono state. Questa settimana eravamo molto concentrati, molto focalizzati su questa partita, ci siamo guardati, e abbiamo detto che il gruppo era la cosa più importante e che dovevamo giocare da squadra. Questa sera l'abbiamo fatto".