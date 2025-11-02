Benevento, brusca frenata: il Sorrento segna al 91° e il derby finisce pari

La Salernitana pareggia, il Catania pareggia, ma il Benevento non ne approfitta: la squadra di Auteri si fa rimontare al 91° minuto dal Sorrento, in una partita che poteva essere molto importante per superare etnei e granata in testa alla classifica

Michele Bellame Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 00:11)

Al Ciro Vigorito il Benevento non è riuscito ad allungare la striscia casalinga: dopo il vantaggio firmato da Manconi al 32' i giallorossi hanno subito il pareggio del Sorrento con D'Ursi nei minuti di recupero, sfruttando un errore di rilancio del portiere Vannucchi. L'incontro è stato segnato da un episodio chiave con l'espulsione di Ceresoli e da più consulti al monitor FVS.

La partita è cominciata con il Benevento protagonista di un possesso palla paziente; dopo alcune fiammate iniziali la svolta è arrivata al 32', quando Manconi ha sfruttato l'assist di Scognamillo e ha piazzato il pallone sul palo più lontano, portando i padroni di casa in vantaggio. Prima della rete l'arbitro aveva richiamato il monitor per valutare un contatto in area, poi confermato a favore dei giallorossi. Nel finale di primo tempo i tifosi hanno visto ancora una chance con Lamesta e una trattenuta non sanzionata dal direttore di gara.

Nella ripresa il Sorrento ha cambiato subito volto con l'ingresso di Cuccurullo; il match si è acceso tra occasioni sfortunate e richiami al VAR. Al 60' il Benevento ha chiesto un rigore netto per una trattenuta su Lamesta: l'arbitro ha rivisto le immagini e ha confermato la decisione di non concedere il penalty. Al 69' Tumminello ha fallito un'opportunità di testa in area piccola, poi al 70' il match si è complicato per la squadra di Auteri, che ha visto Ceresoli ricevere il secondo giallo ed essere espulso.

Con l'uomo in meno il Benevento ha provato a gestire, effettuando cambi per rinforzare l'attacco e il centrocampo; il Sorrento ha risposto con inserimenti di esperienza come Bolsius. Nel recupero, su un rinvio mal calibrato di Vannucchi, D'Ursi ha intercettato e ha pareggiato, trasformando l'ultimo capovolgimento di fronte e lasciando i giallorossi con la sensazione di ""occasione sciupata"". L'arbitro ha poi fischiato la fine dopo sei minuti di recupero: il punteggio ha sancito un pareggio che ha tolto respiro al cammino casalingo della Strega.