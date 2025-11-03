Lazio-Cagliari, in palio tre punti che valgono oro: il pronostico di DDD

Il nostro parere sul posticipo della decima giornata di Serie A

Federico Grimaldi 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 16:02)

Lazio-Cagliari è la partita che chiuderà la decima giornata di Serie A. I biancocelesti vogliono dare continuità, dopo la vittoria in casa contro la Juve e il pareggio di Pisa. Una vittoria, significherebbe dare più tranquillità ad una piazza che negli ultimi mesi sta vivendo un momento delicato. Al tempo stesso, la squadra di Pisacane vuole tornare a vincere: la vittoria manca da quasi due mesi, dalla sofferta sfida in casa del Lecce. Il match sarà una dura prova per entrambe le compagini e in questo caso, chi si porta a casa il bottino pieno, può dare uno bello slancio in questo inizio di stagione. Ecco il pronostico di DDD.

Lazio-Cagliari, come arrivano le due squadre — La Lazio sta vivendo una stagione complicata, sia dal punto di vista tecnico che fisico. Sono numerosi i giocatori indisponibili per infortunio e pochi i gol messi a segno in questo avvio di campionato. Diverse difficoltà aleggiano sulla squadra di Sarri: dall’assenza di veri rinforzi sul mercato al rapporto teso tra tifosi e presidente. L’unico filo conduttore che sta provando a tenere insieme l’ambiente è proprio il tecnico toscano. L’ex allenatore del Napoli sta riuscendo a dare equilibrio e un minimo di gioco, pur potendo contare su pochi elementi: la vittoria contro la Juventus ne è la dimostrazione.

Il Cagliari, invece, dopo un ottimo inizio, sta attraversando una fase di flessione evidente, con tre sconfitte nelle ultime cinque gare. La squadra di Pisacane era partita con ben altre ambizioni, ma le ultime prestazioni hanno messo in luce difficoltà difensive e offensive non semplici da gestire. La sconfitta con il Sassuolo ha aumentato i pensieri del tecnico, che ora dovrà trovare la forza per reagire sin da subito, a partire dalla sfida con la Lazio.

Le probabili formazioni — Le assenze pesano su entrambe le squadre in vista della sfida. Il Cagliari dovrà fare a meno dello squalificato Obert e degli infortunati Belotti, Deiola, Radunovic e Rog, elementi importanti nello scacchiere di Pisacane. Anche la Lazio, però, non se la passa meglio: Sarri deve rinunciare a diversi giocatori chiave come Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Hysaj, Rovella e Tavares. Il tecnico toscano dovrebbe confermare il consueto 4-3-3, con Provedel tra i pali, Marusic e Pellegrini sulle fasce, Gila e Romagnoli al centro.

A centrocampo spazio a Guendouzi, Cataldi e Basic, mentre in avanti agiranno Isaksen, Dia e Zaccagni. Il Cagliari risponde con il 3-5-2: Caprile in porta, difesa composta da Zappa, Mina e Luperto; a centrocampo Palestra e Felici sugli esterni, con Folorunsho, Prati e Adopo in mezzo. In attacco, la coppia formata da Esposito e Borrelli proverà a scardinare la retroguardia biancoceleste.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Folorunsho, Prati, Adopo, Felici; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane

Lazio-Cagliari, il pronostico di DDD — Le due squadre si ritrovano davanti ad assenze pesanti. Ma nonostante ciò, la Lazio si ritrova favorita in questo posticipo della decima giornata. La squadra di Pisacane è ben organizzata, ma difficilmente potrà puntare alla vittoria. Solitamente, i biancocelesti, con Sarri in panchina, hanno un rullino niente male in casa e anche in vista di questa sfida, si prospetta un risultato positivo per i padroni di casa. I sardi lotteranno e difficilmente ci saranno tanti gol. Pertanto, il nostro pronostico di questa partita è: 2-0/2-1 in favore della Lazio. I possibili marcatori sono i seguenti: Zaccagni, Guendouzi e per il Cagliari Sebastiano Esposito.