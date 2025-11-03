Lazio-Cagliari, dove vedere il posticipo in diretta tv e streaming LIVE

I biancocelesti per tornare la tre prime dieci della classifica, i rossoblù per puntare ad una vittoria in campionato che manca da quasi un mese e mezzo

Jacopo del Monaco 3 novembre - 11:41

La sfida di questa sera tra Lazio e Cagliari la decima giornata della Serie A e, di seguito, troverete le informazioni sul dove vedere questo posticipo. La gara avrà inizio alle ore 20:45 di questa sera nella bellissima cornice dello Stadio Olimpico di Roma.

Lazio-Cagliari, dove vedere la partita — I biancocelesti punteranno ai tre punti per portarsi tra le prime dieci della classe e vincere la seconda partita di fila all'Olimpico. I rossoblú, dal canto loro, vanno a caccia di una vittoria in A che manca da poco più di un mese. Il posticipo di questa sera tra Lazio e Cagliari inizierà alle ore 20:45 e si potrà vedere in diretta televisiva sia su DAZN che su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. La diretta streaming della partita, invece, sarà visibile su DAZN, Sky Go e NOW TV.

La situazione delle due squadre — Dopo la sconfitta nel Derby della Capitale contro la Roma, la Lazio allenata da Maurizio Sarri non ha più perso una partita. La compagine biancoceleste ha totalizzato 9 punti in 5 partite dopo aver vinto 0-3 in casa del Genoa ed 1-0 all'Olimpico contro la Juventus grazie alla rete di Toma Bašić dopo 9 minuti di gioco. Nello stesso periodo, le Aquile hanno ottenuto tre pareggi dopo aver affrontato Torino (3-3), Atalanta e Pisa. Contro le due squadre nerazzurre, gli incontri sono terminati a reti bianche.

Il Cagliari allenato da Fabio Pisacane, alla sua prima esperienza sulla panchina di un club di Serie A, non vince una partita di campionato dal 19 settembre, quando ha vinto 1-2 in casa del Lecce grazie alla doppietta di Andrea Belotti. Dopo quel successo, sono arrivate due sconfitte interne per 0-2 contro Inter e Bologna ed una contro il Sassuolo (1-2) e due pareggi in trasferta prima contro l'Udinese (1-1) e poi contro contro il Verona (2-2).

Probabili formazioni — Oltre al dubbio sulla presenza di Nuno Tavares, la Lazio non potrà fare affidamento su Castellanos, Gigot, Rovella, Cancellieri e Dele-Bashiru. L'unico dubbio di formazione riguarda il ballottaggio Dia-Pedro. Per quanto riguarda il Cagliari, invece, mancheranno lo squalificato Obert e gli infortunati Belotti, Deiola e Rog.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Bašić; Isaksen, Dia, Zaccagni. All: Sarri

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, J. Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, R. Idrissi; S. Esposito, Borrelli. All: Pisacane