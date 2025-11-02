La decima giornata di Serie A terminerà lunedì 3 novembre con il posticipo serale che metterà di fronte Lazio e Cagliari. Il match avrà inizio alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico di Roma e, nell'attesa del fischio d'inizio, vi mostriamo le statistiche riguardanti i precedenti tra le due compagini.
Serie A
Lazio-Cagliari, statistiche e precedenti tra le due compagini
Lazio-Cagliari, i precedenti—
Le due squadre, allenate rispettivamente dall'esperto Maurizio Sarri e dal giovane Fabio Pisacane, nella classifica della massima divisione italiana si trovano in due posizioni molto vicine. I padroni di casa occupano il 12° posto con altrettanti punti totalizzati e, fino ad ora, ha vinto solo tre match di campionato. La squadra ospite, invece, è quattordicesima con 9 punti e fino a questo momento ha ottenuto due vittorie.
Ad oggi, biancocelesti e rossoblù hanno giocato contro in 85 occasioni, con le prime due risalenti alla Serie B della stagione 1962/1963. La Lazio vanta il maggior numero di match vinti essendo a quota 47, mentre i sardi hanno ottenuto 21 volte la vittoria e l'ultima risale alla stagione 2012/2013, precisamente alla partita terminata 1-0 grazie al colpo di testa di Daniele Dossena. Tra le due compagini ci sono stati 17 pareggi con l'ultimo risalente al 2-2 della stagione 21/22. Anche la statistica dei gol va a favore della Lazio, avendone realizzati 126 contro i 79 dei rossoblù.
I numeri in campionato
Nella scorsa edizione della Serie A, i laziali hanno vinto contro il Cagliari sia all'andata che al ritorno ed entrambe le sfide sono terminate 2-1. Le due compagini, in campionato, si sono affrontate 76 volte coi biancocelesti che hanno avuto successo in 42 occasioni. Il numero di vittorie del Cagliari è pari a 17 così come quello dei match terminati in parità. Nei 38 precedenti di campionato disputati a Roma, i biancocelesti ne hanno vinti 25, mentre i pareggi sono stati 6 e le vittorie rossoblù 7. Il Casteddu non vince una partita di A in casa delle Aquile dal 28 ottobre 2009, quando Alessandro Matri ha deciso la partita con un suo gol.
