Lazio-Cagliari, statistiche e precedenti tra le due compagini

Nella scorsa edizione della Serie A, i laziali hanno vinto contro il Cagliari sia all'andata che al ritorno ed entrambe le sfide sono terminate 2-1. Le due compagini, in campionato, si sono affrontate 76 volte coi biancocelesti che hanno avuto successo in 42 occasioni. Il numero di vittorie del Cagliari è pari a 17 così come quello dei match terminati in parità. Nei 38 precedenti di campionato disputati a Roma, i biancocelesti ne hanno vinti 25, mentre i pareggi sono stati 6 e le vittorie rossoblù 7. Il Casteddu non vince una partita di A in casa delle Aquile dal 28 ottobre 2009, quando Alessandro Matri ha deciso la partita con un suo gol.